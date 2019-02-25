الحكم بإعدام 5 أشخاص في صحار
الحكم بإعدام 5 أشخاص في صحار
حياتنا

محكمة عُمانيّة تُصدر حكماً بالإعدام على 5 أشخاص عن هذه التهمة

By وطن
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أصدرت بولاية صحار، في ، اليوم الاثنين، حكمًا بإعدام 5 أشخاص متهمين بالقتل.

وأوضح محامٍ أن الحكم لا يُعدّ نهائيًا، ويحق للمحكوم عليهم الطعن فيه.

وأوضح أن المشرع أوجب على الادعاء العام لمصلحة القانون أن يطعن على الحكم لتضع المحكمة العليا سلطانها لمراقبة الحكم من حيث التطبيق السليم للقانون وتقضي سواءً بالتأييد أو النقض والإحالة للمحكمة مصدرة الحكم لنظرة بهيئة مغايرة.وفق موقع “أثير

كانت محكمة الجنايات بصحار قد أحالت أوراق الخمسة المتهمين بالقتل إلى لجنة يكون سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة عضوًا فيها لإبداء رأيها في القضية.

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