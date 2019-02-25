فيديو| زوجة رئيس المفوضية الأوروبية تضعه في موقف محرج أثناء مؤتمر مع السيسي

تعرّض رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يونكر”، لموقفٍ محرجٍ على الهواء مباشرة، تسببت به زوجته.

وكان “يونكر” يلقي كلمته خلال المؤتمر الصحافي القمة، في اختتام القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، الى جانب رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وبينما كان “يونكر” يتحدث عن العلاقات العربية الأوروبية وسبل تعزيزها، رن هاتفه الجوال مرتين فاضطر لقطع الكلمة واستقبال المكالمة، حيث قال إن المتصل هو المشتبه به المعتاد زوجته، وسط ضحكات المسؤولين والإعلاميين الحاضرين.

وكانت القمة العربية الأوروبية الأولى قد اختتمت فعالياتها بمدينة شرح الشيخ المصري اليوم (الإثنين)، وسط مشاركة قادة ورؤساء مسؤولي 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، وناقشت سبل تعزيز العلاقات، والتجارة والاستثمار والهجرة ومكافحة الإرهاب وأزمات منطقة الشرق الأوسط.