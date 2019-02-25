رامي دباس
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“شاهد” محلل سياسي أردني يدافع عن إسرائيل باعتبارها الدولة الديموقراطية الوحيدة بالمنطقة!

By خاص "وطن"
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دافع الناشط والمحلل السياسي الأردني عن قرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون باعتبار معادة الصهيونية معادة للسامية.

وخلال استضافته على قناة “روسيا اليوم” رفض “دباس” ما وصفه شيطنة كما تم شيطنة “اليهود” في السابق معتبرا أن الأمر يؤدي في النهاية لما وصفه بمعاداة السامية.

واعتبر “دباس” أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحترم حقوق الأقليات والدولة الوحيدة الديمقراطية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعتبر أن معاداة الصهيونية “شكل حديث من معاداة السامية”.

وندّد بـ”عودة ظاهرة معاداة السامية، في شكل يُعتبر سابقة على الأرجح منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف أمام ممثلين للمؤسسات اليهودية في قبل أيام: “منذ سنوات يواجه بلدنا – كما مجمل دول أوروبا وكل الديموقراطيات الغربية تقريباً – عودة لظاهرة معاداة السامية، وتدهور الوضع أكثر خلال الأسابيع الأخيرة. معاداة السامية تقتل مجدداً في منذ سنوات”.

وتعهد التصدي للأمر، بما في ذلك إعداد قانون جديد لمكافحة جرائم الكراهية في الإنترنت، وزاد أن “فرنسا ستطبّق تعريفاً لمعاداة السامية تبنّاه التحالف الدولي لذكرى المحرقة” يشمل معاداة الصهيونية، مشيراً الى أن بلاده وافقت مع شركائها الأوروبيين على هذا التعريف.

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