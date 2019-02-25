“شاهد” محلل سياسي أردني يدافع عن إسرائيل باعتبارها الدولة الديموقراطية الوحيدة بالمنطقة!

دافع الناشط والمحلل السياسي الأردني رامي دباس عن قرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون باعتبار معادة الصهيونية معادة للسامية.

وخلال استضافته على قناة “روسيا اليوم” رفض “دباس” ما وصفه شيطنة إسرائيل كما تم شيطنة “اليهود” في السابق معتبرا أن الأمر يؤدي في النهاية لما وصفه بمعاداة السامية.

واعتبر “دباس” أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحترم حقوق الأقليات والدولة الوحيدة الديمقراطية.

شاهدوا المحلل الأردني🇯🇴 رامي دباس @RealRamiADabbas يرفض بشدة شيطنة #إسرائيل🇮🇱 ويصفها ك"الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"

كلام حق لإعلامي شريف ودغري pic.twitter.com/9RCTP6eq8a — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) February 24, 2019

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعتبر أن معاداة الصهيونية “شكل حديث من معاداة السامية”.

وندّد بـ”عودة ظاهرة معاداة السامية، في شكل يُعتبر سابقة على الأرجح منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف أمام ممثلين للمؤسسات اليهودية في باريس قبل أيام: “منذ سنوات يواجه بلدنا – كما مجمل دول أوروبا وكل الديموقراطيات الغربية تقريباً – عودة لظاهرة معاداة السامية، وتدهور الوضع أكثر خلال الأسابيع الأخيرة. معاداة السامية تقتل مجدداً في فرنسا منذ سنوات”.

وتعهد التصدي للأمر، بما في ذلك إعداد قانون جديد لمكافحة جرائم الكراهية في الإنترنت، وزاد أن “فرنسا ستطبّق تعريفاً لمعاداة السامية تبنّاه التحالف الدولي لذكرى المحرقة” يشمل معاداة الصهيونية، مشيراً الى أن بلاده وافقت مع شركائها الأوروبيين على هذا التعريف.