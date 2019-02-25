شاهد| الفيديو هزّ التونسيين.. ماذا فعل زوج بزوجته ورضيعها بمساعدة أهله!!

كشفت تونسية من أصل مغربي عن أن ابنتها وهي أستاذة لغة فرنسية، تتعرّض للضرب والتجويع والشتم من قبل زوجها – معلّم تربية بدنية –وعائلته، بمحافظة سيدي بوزيد.

وقالت في فيديو ”صادم“ إنّ زوج ابنتها يتعمّد أيضًا تعذيب ابنه وهو رضيع.

وأطلقت المرأة ”نداء استغاثة“ إلى السلطات التونسية للتحرّك الفوري وإيقاف ما تتعرض له ابنتها.

وقالت إنّ زوج ابنتها رجل ذو نفوذ، وقام بتقديم رشوة إلى بعض المسؤولين الأمنيين للتكتم على الموضوع .

كما أفادت المرأة أنّ ابنتها تعرضت للإجهاض في أكثر من مناسبة من قبل زوجها وأمه.



وقررت السلطات التونسية على إثر انتشار الفيديو فتح تحقيق في الواقعة.