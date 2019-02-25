بشار الأسد وضع “ببغاء” ابن زايد أنور قرقاش في موقف لا يحسد عليه

تسببت زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى طهران، الاثنين، ولقائه المرشد الأعلى علي خامنئي في حرج كبير لوزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش، الذي برر قبل ذلك إعادة فتح بلاده سفارتها بسوريا لمحاربة إيران والمد الصفوي.

وفي أول زيارة إلى إيران منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو ثماني سنوات، التقى الأسد الاثنين في طهران المرشد الأعلى علي خامنئي ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وأوردت حسابات تابعة لرئاسة النظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد أجرى “زيارة عمل اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران” تخللتها محادثات وتقديم الشكر “للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا على كل ما قدمته لسوريا خلال الحرب”.

وكان “قرقاش” قد برر في ديسمبر الماضي إعادة فتح الإمارات سفارتها بسوريا وإعادة علاقتها مع نظام الأسد، بقوله إن الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) حينها:” وتسعى الامارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة و أن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري.”

الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي، وتسعى الامارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة و أن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 27, 2018

التصريحات التي نسفتها زيارة بشار لطهران التي تعتبرها الإمارات “عدو لدود” لها فضلا عن العلاقة الوطيدة بين بشار والمرشد الأعلى كما ظهر بصور اللقاء المتداولة.

هيه بويه نِحِن في #إمارة_أبوظبي_المارقة أعدنا فتح سفارة الإمارات عند الأسد لمحاربة المد الفارسي خويه! pic.twitter.com/6EHNSheBFs — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) February 25, 2019

الأمر الذي ينفي مزاعم قرقاش بأن إعادة العلاقات الإماراتية مع نظام بشار جاء بهدف محاربة إيران.

وتأتي هذه الزيارة وهي الأولى للأسد الى طهران منذ العام 2010، بعد أسابيع من توقيع البلدين اتفاق تعاون اقتصادي “طويل الأمد”، شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.

ومنذ بدء الحرب السورية في منتصف مارس 2011، قدّمت إيران دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لنظام الأسد.

وبادرت في العام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5,5 مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم جيش النظام السوري في معاركه.