بالأسماء والتفاصيل.. هذه شبكة “دحلان” المنتشرة في أوروبا لتشويه سمعة قطر وتحسين صورة الإمارات

كشف تقرير إعلامي عن شبكة كبيرة تضم عدد من الإعلاميين والكتاب والمرتزقة تعمل كذراع تخريبي للإمارات وتحت قيادة القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان من أجل تشويه سمعة قطر في الغرب.

ووفقا لموقع “روزانا” الإخباري ، فإن هذه الشبكة المنتشرة في العديد من البلدان الاوروبية تعمل على رصد تحركات الجاليات المسلمة في أوروبا وتقديم تقارير مخابراتية مضللة عنها بهدف ربطها بجماعات إرهابية في الشرق الاوسط.

وأكد الموقع على أن أحد مهام هذه الشبكة تحسين سمعة الامارات في ظل ما تواجهه من انتقادات ومواقف عدائية في كثير من العواصم الأوروبية بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الانسان، ودورها الاجرامي في الحرب على اليمن.

وبحسب الموقع، فإن هذه الشبكة تحمل صفات وأسماء إعلامية واكاديمية وسياسية وحقوقية ومجتمعية ولكنها تتفق في مصدر تشغيلها وتمويلها لخدمة أبو ظبي في تحقيق أهدافها المشبوهة عبر محمد دحلان.

وكشف الموقع أن أبرز الأسماء والشخصيات التابعة للشبكة تحت قيادة محمد دحلان على الساحة الأوروبية وتمثل العمود الفقري لها، والتي جاءت كالتالي:

محمد مشارقة – لندن

دبلوماسي فلسطيني تم فصله من عمله في السفارة بتهمة الانتماء لتيار محمد دحلان، وهو الرئيس التنفيذي حالياً لمركز التقدم العربي للسياسات، وعمل على انتاج دراسات وأبحاث تصف الجاليات المسلمة والعربية في أوروبا بالإرهاب، ومن ثم ربط قطر بهم واعتبارها الممول لأنشطتهم.

وعمل على المشاركة في تأسيس المنظمة العربية البريطانية لحقوق الانسان، حيث تشير التقارير المسربة انه تم إقرار ميزانية بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني لمدة ثلاث أعوام يتسلمها المشارقة بهدف انشاء المنظمة بالتعاون مع نهاد خنفر.

نهاد خنفر – لندن

أكاديمي فلسطيني وأحد قيادات تيار دحلان في أوروبا، ورئيس المنظمة العربية البريطانية لحقوق الانسان التي تم انشاؤها بتمويل اماراتي للتشويش على عمل المؤسسة الأصل التي تحمل نفس الاسم ومقرها لندن.

وعمل على تنظيم ندوات واستضافة أعضاء برلمان أوروبي بمشاركة وفود من السعودية والامارات بهدف تشويه صورة قطر وتقديم بيانات وتقارير مضللة عن أوضاع حقوق الانسان في قطر.

عبد الرحمن نوفل شوشاري – النمسا

أحد مرتزقة دحلان ويقيم في النمسا، وتم تجنيده ليكون عضواً فاعلاً في الشبكة المخابراتية الإماراتية في أوروبا، وهو لاجئ فلسطيني لم يحصل على أي شهادة علمية، ومسئول شبكة دحلان في النمسا، وأوكلت له مهمة انشاء فرع لمؤسسة تريندز البحثية المعنية بالإرهاب والذي يرأسها أحمد ثاني الهاملي عنصر مخابرات إماراتي فاعل على الساحة الأوروبية بالشراكة مع شخصيات إسرائيلية وأمريكية. لرصد تحركات المؤسسات والمنظمات العربية والإسلامية في النمسا.

فؤاد شعث – لندن

يعتبر فؤاد شعث أحد مسئولي تيار دحلان في بريطانيا حيث عمل على هدم إقليم حركة فتح في المملكة المتحدة، وأسس شعث مؤسسة سياسية تعمل في البرلمان الأوروبي بتمويل من دحلان بهدف انشاء علاقات سياسية مع مسئولين بريطانيين.

حيث التقى شعث بدحلان أكثر من مرة بشكل سري بهدف تأسيس مركز بحثي مهمته اصدار تقارير وأبحاث تضر بقطر وتهدف الى تشويه صورة الممثليات والجاليات العربية الحالية امام المجتمع الأوروبي بهدف هدمها لتحل محلها المؤسسات التي تتبع دحلان والامارات في أوروبا، لتكون ممثلة للجالية العربية

رمضان أبو جزر – بلجيكا وباريس

رمضان أبو جزر امين سر حركة فتح في بلجيكا ومنسق حملة الحرية لفلسطين في بروكسل، ويعد أحد رجالات محمد دحلان في أوروبا.

وعمل على تجنيد الشباب الفلسطيني في تيار دحلان، ويسوق نفسه على انه خبير في القانون الدولي.

وعمل أبو جزر في الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وهي مؤسسة امنية تحت شعار حقوقي أسسها دحلان لخدمة الامارات قبل ان تفشل ويحل محلها مؤسسة يرعاها الهاملي تسمى الفيدرالية العربية لحقوق الانسان.

لؤي ديب – النرويج

ويرأس الشبكة العالمية للحقوق والتنمية في النرويج يعمل مساعدا لدحلان هو الأكثر ارتباطًا بالأزمات والفضائح، والذي كان آخرها ما كشفته تقارير إعلامية نرويجية، من إنفاقه 10 ملايين كرونة نرويجية في لعب القمار، سحبها من حساب مكتب الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي يرأسها.

ووفق التحقيقات النرويجية الرسمية، فإن “ديب”، تستر على أنشطة مشبوهة وعمليات غسل أموال إماراتية، تحت مظلة العمل في مجال حقوق الإنسان.

واستعانت الإمارات بـ” ديب” في تمويل أنشطتها المؤيدة للتطرف في سوريا، كما يزعم أنه يدير منظمة أهلية “غير حكومية” تعمل في مجال حقوق الإنسان تسمى GNRD، إلا أن تقارير إعلامية أكدت أنه عضو في المخابرات الإماراتية.

عبد الرحيم علي – باريس

أحد أذرع الاعلام المصري وهو المعروف بارتباطه بالأجهزة الامنية المصرية، وبعد رصد دقيق ومتواصل، حصلنا على معلومات تؤكد أن الحملة الاعلامية الممنهجة التي تشنها دولة الامارات ودحلان ضد دولة قطر بهدف تشويهها والتحريض ضدها، هي من حركت الصحفي المصري الى فرنسا، ليتبنى حملة دعائية وهجمة اعلامية جديدة ضد قطر في محطة جديده وهي فرنسا.

وأعلن الصحفي المصري عن تدشين مؤتمر بعنوان (دور قطر في دعم وتمويل الإرهاب)، والذي جمع له العديد من السياسيين المتقاعدين وبعض الكتاب اصحاب التوجه المعادي للإسلام وللمسلمين

عبد العزيز الخميس – لندن

صحفي سعودي ورئيس تحرير صحيفة العرب اللندنية، وكشفت الوكالات ارتباطه المباشر بالمخابرات الإماراتية من خلال محمد دحلان وقد دافع بضراوة عن الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي ويشن الحملات الشرسة على قطر وتركيا والتيارات الإسلامية.

ويعد من اهم رجال اللوبي الإعلامي الموالي للإمارات عبر تلقيه دعماً مالياً بأمر من محمد دحلان حسب وكالات الانباء.

وأسند له دور الهجوم على قطر وتركيا في أوروبا، وكلف من الامارات ودحلان بالتفاوض مع عدد من الكتاب المحسوبين على المعارضة لتغيير مواقفهم من السعودية والامارات والعمل على تشويه صورة قطر وربطها بالإرهاب.

وعقد الندوات في أوروبا واستضافة سياسيين ومسئولين أوروبيين لتشويه صورة قطر وتركيا.

أمجد طه – لندن

الرئيس الإقليمي ل ” المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط” في بريطانيا، ويشن المرتزق العراقي الموالي للسعودية والامارات الهجوم على قطر وحماس بشكل دائم في محاولة شيطنتها وتبرير القصف الإسرائيلي على غزة.

ويتلقى المركز الذي يرأسه الدعم من الامارات من خلال دحلان بهدف اصدار الأبحاث والدراسات التي تهدف الى تشويه قطر والحركات الإسلامية، ويعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات من خلال المركز لتشويه قطر.

كما وأوكلت له مهمة ملاحقة السفارة القطرية في لندن وتشويه سمعة السفير القطري عبر بيانات ومقالات ملفقة تحرض على السفير.

صالح فرهود – باريس

عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية الممول من الامارات عبر دحلان، وتوكل له مهمة تنظيم الوقفات والفعاليات الاحتجاجية امام السفارات القطرية في أوروبا وحشد الدعم لهذه المظاهرات من خلال نقل الافارقة من باريس الى جنيف.

عمر المنيري – لندن

صحفي ويعمل مراسلا في قناة الغد المملوكة لمحمد دحلان، وهو مختص في تغطية المؤتمرات والتظاهرات التي تتهم قطر برعاية الإرهاب في أوروبا. وتقديم الدعم اللوجستي للوقفات والتظاهرات وحشد النشطاء لحضور الفعاليات المناهضة لقطر.

محمد عزت خطاب – باريس

رجل اعمال سوري مقيم في باريس، ورئيس حزب سوريا للجميع الممول بالكامل من الامارات، وهو موضع تحقيق من قبل قسم مكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية الفرنسية. ويشن حملات تشويه ضد قطر في فرنسا وهو على علاقة وثيقة بالصحفي المصري عبد الرحيم علي.

حسن الشلغومي – باريس

تونسي وامام مسجد في مدينة درانسي بالضاحية الفرنسية، وهو معروف بالأوساط الإسلامية في فرنسا بالعمالة ولا يخجل بالعلاقة مع الموساد الإسرائيلي، ويشن حرباً ضروسا على المؤسسات الإسلامية حتى وصل للبعض بتسميته (امام اليهود).

ويعمل على تشويه صورة قطر من خلال الندوات واللقاءات التي يعقدها مع الجاليات الأخرى، واتهام الجاليات الإسلامية المعارضة للإمارات بالإرهاب وربط قطر بها.

رجب شملخ – لندن

قام بانقلاب على السفارة الفلسطينية في لندن واختطف الجالية الفلسطينية الرسمية. هو دائم التردد على دبي ويعتبر أبرز قيادات تيار دحلان في لندن، ويعمل على تجنيد أبناء الجالية لخدمة اجندة دحلان والمشاركة الفاعلة في الوقفات والمظاهرات التي نظمتها المؤسسات التابعة لدحلان اثناء زيارة أمير قطر لبريطانيا.

عطا الله الزويدى – لندن

أحد عناصر تنظيم دحلان في لندن الموكل له مهمة توفير الدعم اللوجستي للمظاهرات والوقفات التي تنظم في أوروبا ضد دولة قطر والتي كان اخرها الوقفة الاحتجاجية التي نظمها تيار دحلان بإيعاز من علي النعيمي ضد زيارة أمير قطر لبريطانيا.

جدية عثمان – لندن

إعلامية وسيدة اعمال سودانية، أثارت الجدل بعد خلعها الحجاب، أحد الأعضاء البارزين في المنظمة العربية البريطانية لحقوق الانسان والتي انشأها محمد دحلان بهدف تشويه سمعة قطر والجاليات العربية والإسلامية في أوروبا.

بهاء العوام – لندن

إعلامي سوري، يعمل مراسلاً لفضائية الغد المملوكة لمحمد دحلان وهو عضو تأسيسي في المنظمة العربية البريطانية لحقوق الانسان، ويعمل على الحشد الإعلامي للمظاهرات المناهضة لقطر في أوروبا.

أحمد المصري – لندن

صحفي فلسطيني تم طرده من صحيفة القدس العربي، ويعمل حالياً في قناة الغد المملوكة لمحمد دحلان، ويوصف بانه صاحب قلم مأجور يستخدم لشتم خصوم الامارات ويشوه صورة الجاليات والمؤسسات العربية في لندن، وهو المشرف على “موقع اخبار أوروبا بالعربي”، بعد ان قام بسرقة اسم موقع ” أوروبا بالعربي” عبر استخدام نفس الاسم والدومين.

جياب أبو صفية – لندن

صحفي فلسطيني يعمل في قناة سكاي نيوز المملوكة للإمارات، ويعمل على تغطية فعاليات المؤسسات التابعة لمحمد دحلان وعلي النعيمي في أوروبا.

ويقدم تقارير عن عمل الجاليات المسلمة والعربية وتمريرها لمخابرات دحلان تحت غطاء عمله الصحفي.