فضيحة هزّت البلاد والفيديو انتشر.. راقصة عارية في حفل الشرطة بـ”يوم حماة الوطن”!

سرب أحد عناصر الشرطة الروسية مقطع فيديو لراقصة تتعرى أمام عدد من الضباط بالزي الرسمي، خلال احتفال بـ”يوم حماة الوطن”، ما أثار ضجة كبيرة في البلاد.

وعلى إثر التسريب، فصلت الشرطة الروسية ضابطة تعمل في مدينة “أولان أودي” في أقصى جنوب شرقي روسيا، بسبب استعانتها بالراقصة في الإحتفال.

وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الروسية إن تصرف الضابطة “جلب العار” إلى القوة التي تقودها، مشيرين إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضباط آخرين.

وتحتفل روسيا في الـ 23 من فبراير من كل عام بيوم “حماة الوطن” المكرس لقوات الأمن والجيش.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد أطلق هذا الاسم على الاحتفال عام 2002، بعدما كان يعرف في السابق باسم “يوم الجيش الأحمر”.