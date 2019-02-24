“شوال الرز” يتراجع للمرة الثانية.. “شاهد” تركي آل الشيخ يفاجئ المصريين ويعلن استعادة “بيراميدز”

للمرة الثانية خلال شهر تراجع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الأحد، عن انسحابه من الاستثمار الرياضي بمصر، وأعلن نادي “بيراميدز” عودة ملكيته لـ آل الشيخ.

ونشر “براميدز” عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، بيانا أعلن فيه عودة ملكيته إلى آل الشيخ، عقب يومين من إقرار الأخير بنقل ملكية النادي بيراميدز، الذي يشارك بالدوري المصري لكرة القدم، للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

ويعدّ ذلك ثاني تراجع لـ”آل الشيخ” عن الانسحاب من الاستثمار الرياضي خلال أشهر، حيث كان الأول في سبتمبر الماضي، عقب هجوم شديد من جماهير مصرية ضد انتقاداته، التي وصفت آنذاك في تقارير إعلامية بأنها غير مبررة ضد نادي الأهلي المصري، أحد أكبر الأندية العربية والأفريقية، ما دعاه لإعلان اعتزام الانسحاب، وتراجع أيضا وقتها.

وأوضح نادي بيراميدز، في البيان ذاته، أن عدول آل الشيخ عن قراره جاء “نظرا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي، واللاعبين، والجهاز الفني للفريق، وبقية منسوبي النادي، والعديد من الرياضيين والإعلاميين، والشخصيات الاعتبارية الرياضية، بالعدول عن قراره، وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية”.

كما تحدث “آل الشيخ” أيضا خلال مقابلة تلفزيونية عن سبب عودته إلى بيراميدز قائلا: “ما شاهدته من مشاعر طيبة من الشعب المصري عقب قراري ببيع النادي، كان سببا في تجميد القرار والعودة للاستثمار في مصر، البعض يرغب في رحيلي، هناك رؤساء أندية يستقوون بالجماهير، أحدهم عمره فوق الـ70 عاما وناديه ليس له علاقة بالمشكلة، ولكنه يتدخل لكسب ود الجماهير”.

والجمعة، أعلن نادي بيراميدز، الذي يحتل حاليا المركز الثاني في الدوري المصري لكرة القدم، “نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر”.

ولم يوضح البيان، آنذاك ، أسباب تصفية آل الشيخ، المعروف بقربه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استثماراته الرياضية بمصر، فضلا عن تفاصيل نقل ملكية بيراميدز.

غير أن آل الشيخ ألمح إلى ذلك مساء الخميس الماضي، بحسابه بـ”فيسبوك”، بعد انتقاد الإعلامي المقرب من النظام أسامة كمال لاتحاد الكرة المصري، ملمحا إلى مجاملته نادي بيراميدز.

وتأتي عودة آل الشيخ في ظل الشد والجذب بين الأهلي وبيراميدز من جهة، والاتحاد المصري والأهلي من جهة أخرى، عقب تغيير موعد مباراة الفريقين في كأس مصر.

وكان الاتحاد المصري قد أجرى عدة تعديلات في الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر، إلا أن هذا التغيير لم يحظ بموافقة مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي رفض استبدال أية مباراة له في الدوري بمباراة أخرى في كأس مصر استجابة لضغوط أي طرف.