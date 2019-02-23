“صبيانية” النظام المصري تدفع أمير قطر لمقاطعة القمة “العربية ـ الأوروبية”.. هذه الرسالة وصلت السفارة اليونانية بالدوحة

أكد مصدر في وزارة الخارجية القطرية مقاطعة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للقمة العربية ـ الأوروبية التي تنطلق اليوم في مصر بسبب صبيانية النظام المصري المشارك بحصار قطر وخرقه للبروتوكول الرسمي.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي” الروسية: “تلقت قطر دعوة لحضور قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في مصر. نشعر بالحزن، لكننا لم نندهش من أن الحكومة المصرية استغلت الدعوة كوسيلة لتحقيق الهدف. إن الدعوة الواردة من مصر تنتهك البروتوكول الدولي باللغة والصيغة المستخدمة فيها”.

وأشار إلى أنه خلافاً للدعوات الموجهة إلى رؤساء الدول العربية الأخرى، فإن رسالة قطر لم توجه إلى أميرها وأرسلت إلى السفارة اليونانية في الدوحة بدلاً من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية “الرسالة مصممة على طراز تذكير بالقمة، ولا تتوافق مع الدعوة الرسمية”. ووصف سلوك مصر في بعض هذه الدعوة بـ “غير المهني”.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، ستشارك قطر في القمة على مستوى ممثلها الدائم في الجامعة العربية، حيث أنها “تلتزم تماما بالأنشطة العربية المشتركة والتعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي”.

ومن المقرر عقد القمة الأولى للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يومي 24-25 فبراير في شرم الشيخ بمصر.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.