ابتزاز جنسيابتزاز جنسي
ابتزاز جنسي
حياتنا

سعودية هرّبت 20 ألف حبة مخدر مقابل عدم نشر صورها الفاضحة من شخص بالكويت.. هذه اعترافاتها وعقوبتها

By وطن
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اعترفت مواطنة سعودية في العقد الثالث من العمر، أمام القضاة، بتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة تقدر بـ20 الف حبة عبر منفذ الرقعي الحدودي مع دولة .

واضافت انها قامت بذلك بعد ابتزازها من شخص يقيم في الكويت بنشر صورها إذا لم ترضخ لمطالبه بتهريب كمية الحبوب المخدرة عبر بنطلون جينز ترتديه أثناء مرورها بالعاملات في المنفذ الجمركي.

وأقرت المتهمة بأنها ستتقاضى مبلغ 30 ألف رالب إذا نجحت في تهريب الكمية.وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية

وقضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في بالمصادقة على حكم لمحكمة الدمام، بسجن سيدة 15 عامًا، و500 جلدة مفرقة على 10 دفعات، كل دفعة بعدد 50 جلدة.

وكانت المحكمة رفضت طلب المدعي العام الذي طالب بحد الحرابة على المدعى عليها؛ وذلك لعدم تحقق ما يعتبر من شروط الحرابة بالقضية.

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