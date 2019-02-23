جمال ريان يكشف هوية المغرد العُماني المتطاول على شرفه.. الشعب العماني ارقى من ذلك بكثير

شن الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، هجوما عنيفا على الذباب الإلكتروني الذي يسعى حاليا لإثارة فتنة مع سلطنة عمان بفبركة صور مشينة لـ”ريان” عبر حسابات مغردين تزعم أن عُمانية.

ونشر حساب مجهول يدعي أنه عُماني صورة مفبركة للإعلامي جمال ريان حاول فيها النيل من شرفه والإساءة له، إلا أن “ريان” كشف أثر الذباب سريعا حيث اعتاد على ذلك.

ودون مذيع الجزيرة في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر ردا على هذا المغرد:”واثق ١٠٠٪ ان عاطف البلوشي هذا الذي يفبرك لي الصور والقصص على الفتوشوب ليس من #سلطنة_عمان ، وإنما من #الامارات او #السعودية”

وتابع مشيدا بشعب السلطنة:”الشعب العماني ارقى من ذلك بكثير ، احمد الله الذي رزقني بزوجة صالحة تغنيني الف مرة عن هذه المرأة الجميلة التي فبركها لي في هذه الصورة”

واثق ١٠٠٪ ان عاطف البلوشي هذا الذي يفبرك لي الصور والقصص على الفتوشوب ليس من #سلطنة_عمان ، وإنما من #الامارات او #السعودية ، الشعب العماني ارقى من ذلك بكثير ، احمد الله الذي رزقني بزوجة صالحة تغنيني الف مرة عن هذه المرأة الجميلة التي فبركها لي في هذه الصورة #الخليج #السعودية https://t.co/L0KlVHvdtU — جمال ريان (@jamalrayyan) February 23, 2019

من جانبه رد الكاتب والمغرد العُماني المعروف حمد بن سالم، على الصورة المفبركة قائلا:”أمر مؤكد إنه ليس بعماني فكما زور الصورة زور الاسم فليس إلا بذرة دحلانية ضالة ممن يعمل مع الشيطان الرجيم سائساً لخيله انتقم الله من كل مفتري”

🌿أمر مؤكد إنه ليس بعماني فكما زور الصورة زور الاسم فليس إلا بذرة دحلانية ضالة ممن يعمل مع الشيطان الرجيم سائساً لخيله انتقم الله من كل مفتري🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {قابوس:تزهو بك الأمجاد} (@HSalalawi) February 23, 2019

وشدد العديد من المغردين العمانيين على أن هذا حساب مفبرك مدعي واستحالة أن يكون عمانيا، من شعب السلطنة الذي عرف عنه رقي الاخلاق والترفع حتى مع الخصوم.

هذا ذبابة إلكترونية و مو عماني ولا يغرد من عمان للعلم …. خوز صورة السلطان وعلمنا يا ذبابة — حارثية عمانية (@Qwe8ywsybYcICfj) February 23, 2019

حتى التزوير الفوتوشوب ما تعرفو تعملوه.

أغبياء وكاذبين — Nabil AL-Mekhlafi (@nabeelalmiklafy) February 23, 2019