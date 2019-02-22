“شاهد” وصيّة تُدمي القلب لأحد الـ9 الذين أعدمهم “السيسي” لابنته .. ولدت وهو مُعتقل وأصبحت الآن يتيمة!

كشفت قناة “مكملين” الفضائية عن وصية أحمد وهدان، أحد الـ9 الذين نفذت فيهم السلطات المصرية حكم الإعدام يوم الأربعاء بتهمة قتل النائب العام هشام بركات عام في يونيو/حزيران2015 لابنته ذات العامين.



ووفقا لما رصدته “وطن”، فقد توجه “وهدان” لابنته قائلا:”ليليتي.. أي بنيتي..إعلمي أن والدك لم يرتكب أي جرم او ذنب”.



وتابع قائلا:”حبيبتي..كان همي هو حمايتكي وإيجاد وطن يحميكي وليس مجرد سجن كبير تعيشين فيه”.



وأضاف:”سامحيني..لم استطع ضمك ضمة أخيرة أول أقبل جبينك الطاهر..لكنني سأنتظرك هناك على باب الجنة حيث لا فراق ولا وداع”.



وأردف بالقول:”غاليتي..أحبك.. “.

وصية الشهيد أحمد وهدان لابنته "كان همّي حمايتك وإيجاد وطن يحميكي، وليس مجرد سجن كبير تعيشين فيه" وصية الشهيد أحمد وهدان لابنته ليلى#مكملين Posted by ‎قناة مكملين – الصفحـة الرسمية‎ on Thursday, 21 February 2019

يشار إلى أن ابنة “وهدان” ولدت وهو في السجن، والآن أصبحت يتيمة الأب.

واختفى وهدان في عام 2016 إذ أطلق رفاقه وسماً في 2016 يقولون إنه اختطف من أمام مطعم في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

وتُظهر إحدى الصفحات المعارِضة على فيسبوك صورةً لوهدان وهو يرتدي حلة فرح، ومعها تعليق بأنه تم اختطاف المهندس أحمد طه وهدان، ابن دكتور طه وهدان، أحد قيادات الإخوان من أمام أحد مطاعم مدينة 6 أكتوبر.

وأفادت الأنباء بعد ذلك بأن وهدان أُخفي قسرياً من قِبَل الشرطة لمدة شهر، تعرض خلاله لتعذيب شديد، قبل ظهوره في سجن العقرب، الذي يمثل رعباً خاصاً للمعارضين المصريين لمدة سبعة أشهر، ومُنعت عنه الزيارة خلال هذه الفترة.