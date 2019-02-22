“شاهد” ظهور لافت للأمير عبد العزيز بن فهد مع هذه الشخصية بعدما زاره “ابن سلمان”!

بعد ظهوره الأخير برفقة ولي العهد محمد بن سلمان الذي زاره في قصره، نشرت العديد من الحسابات السعودية المقربة من العائلة الحاكمة صورة جديدة للأمير عبد العزيز بن فهد برفقة الملك سلمان بن عبد العزيز.



ووفقا لحساب “آل سعود” المقرب من العائلة الحاكمة على موقع الصور العالمي “إنستجرام” فإن الصورة التقطت خلال زيارة الأمير عبد العزيز بن فهد لعمه الملك سلمان في قصر العوجا بالرياض.

كما قامت حسابات كثيرة تابعة لشخصيات مقربة من الديوان الملكي بنشر الصورة، الأمر الذي بدا لافتا بأن هناك تعليمات بنشرها، خاصة وأن الامير عبد العزيز بن فهد قد اعتقل بعد ظهور سابق له مع الملك سلمان بعد دعوة تلقاها منه لأداء الحج.

في ضيافة والده، وفي مساحة الحب الواسعة له في روح #الملك_سلمان

صور الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد تسرُّ الناظرين، وتُبهج الشعب، وتُغيظ الكارهين

خُلقنا متلاحمين وسنظل كذلك

"الله يديم المحبة" pic.twitter.com/z84ok8aYC7 — مفرح الشقيقي (@Mofareh5) February 21, 2019

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد زارا ابن عمهما عبدالعزيز بن فهد، في منزله بمدينة الرياض الجمعة الماضية.

قبل قليل سيدي ولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان حفظه الله

والامير #عبدالعزيز_بن_سعود وزير الداخليه حفظه الله

في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهره حفظهم الله 🙏❤️ pic.twitter.com/w4tzU345pJ — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) February 15, 2019

ووفقا لمصادر، فإن الظهور المتكرر لابن فهد يشير ربما إلى توصله إلى تسوية مع محمد بن سلمان بإنهاء الخلافات بينهما.

وكان عبد العزيز بن فهد انتقد بشكل غير مباشر سياسات ابن سلمان، كما هاجم علنا حلفاء ابن عمه، وهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وإخوته.



