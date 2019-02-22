“شاهد” سر هروب تركي آل الشيخ المفاجئ من مصر ورسالة المخابرات التي وجهت له

فجر إعلامي رياضي شهير مفاجأة عن السبب الحقيقي وراء هروب رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ المفاجئ من مصر، وإعلانه الانسحاب من الاستثمار بها وبيعه نادي “بيراميدز” لكرة القدم لمستثمر إماراتي.

وقال الإعلامي الرياضي “أبو المعاطي زكي” في برنامجه المذاع على “يوتيوب” : “الإعلامي أسامة كمال المقرب من النظام وجه رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ عن طريق برنامجه المذاع على فضائية dmc”.

وأضاف: “هذه الرسالة فهمها آل الشيخ جيدا باعتبارها صادرة من قناة dmc وهي لها رمزية معينة ندركها نحن كعاملين في الحقل الإعلامي”.

وأردف: “تركي آل الشيخ فهم أن رسالة أسامة كمال واردة من الدولة المصرية أو أحد الجهات الممثلة للنظام كالمخابرات وبناء عليه قرر الرحيل”.

وتابع: “لكني واثق ومتأكد أن أسامة كمال تحدث من نفسه وأن معدي البرنامج والمسؤولين عن رئاسة تحرير برنامجه اتفقوا على أن يخرج ليقول كلاما للتهدئة ولا يتحدث عن بيراميدز تماما لأنه ليس طرفا في المشكلة ، لكنه خرج و تكلم الكلام الذي سمعناه وبالتالي اعتبرها المستشار تركي آل الشيخ رسالة موجهة له وقرر الرحيل”.

واستدرك: “لا أعرف ما إذا كان أسامة كمال تلقى بعدها تليفون أو رسالة أو غيره ليقول هذا الكلام .. لكني فقط أنقل المعلومات التي وردتني”.

وكان آل الشيخ قال، في يناير الماضي، إنه يدرس عرضاً خليجياً لبيع نادي “بيراميدز” المصري، الذي يستحوذ على ملكيته، وذلك بعد 10 أيام من إقالته من مناصبه الرياضية في المملكة.

واشترى المسؤول السعودي، في يونيو الماضي، نادياً مغموراً يُدعى “الأسيوطي سبورت”، وغيّر اسمه إلى “بيراميدز”، كما عزّز صفوفه بلاعبين محليين وأجانب مقابل مبالغ مالية طائلة، من أجل منافسة الغريمين التقليديين (الأهلي والزمالك) في الدوري المصري الممتاز.