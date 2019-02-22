“شاهد” الجزائريون يتظاهرون رفضاً لـِ”العهدة الخامسة” لـِ”بوتفليقة” .. اقتربوا من القصر الرئاسي وقمعتهم الشرطة

شارك آلاف الجزائريين، اليوم الجمعة، في تظاهرات رافضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة بعد عقدين كاملين من حكم البلاد.

ونشرت ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً لحشودٍ غفيرة في عدة محافظات، رفع خلال المتظاهرون أعلام الجزائر، ولافتاتٍ رافضة لترشح “بوتفليقة” للإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأفادت معلومات بقيام محتجين باختراق الحواجز الأمنية، والإقتراب من القصر الرئاسي بالعاصمة.

وردّت الشرطة الجزائرية على المتظاهرين بإطلاق الغازات المسيلة للدموع .

👏👏#حراك_22_فيفري #لا_للعهدة_الخامسة

بجاية الحضارة والثقافة هذا هو الاحتجاح ⁦👌🏻⁩ تعلموا منهم وسيرو على نفس الدرب ⁦❤️⁩ pic.twitter.com/nq7VqDOFnB — Eliz🍁 (@Thasadit) February 22, 2019

لا تمسوا حتى الاشجار بسوء، إعلموا أن الجزائر تنتظركم لبناءها فلا تمسوها بسوء.



💪🇩🇿 كونوا سلميين، متحضرين، واعين.#لا_للعهده_الخامسه pic.twitter.com/dxtLfAbKfA — لينة بورفة 🇩🇿 (@Lynabourafa) February 22, 2019

وتحت شعار “نريدها مليونية” نادى جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يسمى “حراك 22 فبراير” الذي انطلق بعد صلاة الجمعة في مختلف الولايات.

واستبقت الشرطة الجزائرية التظاهرات، بنشر السلطات أعداد كبيرة واستثنائية من قواتها في الساحات والمحاور الكبرى في العاصمة الجزائرية والمدن الكبرى في البلاد، كوهران غرباً، وقسنطينة وبجاية وعنابة شرقاً.

واعتقلت السلطات الجزائرية، صباح الجمعة، عدداً من الناشطين الداعين إلى التظاهرات .



وأعلن الناشط عبد الوكيل بلام، أبرز نشطاء التظاهرات، أنه تم اعتقاله رفقة الناشط سفيان حجاج، وأنه جرى اقتيادهما بالقوة إلى مكان غير معلوم، يرجح أن يكون مركزاً للأمن.

ودعا بلام، في تدوينة نشرها حال اعتقاله، الناشطين إلى “الاستمرار في الموقف وعدم التراجع”.

ونشر الناشط سفيان حجاج بدوره صورة له مع الناشط بلام وكتب عليها “هذا آخر سيلفي قبل الاعتقال. الوجهة أين؟ لا أدري”.