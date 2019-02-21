أمير قطر يتلقى رسالة هامة من أمير الكويت.. هذا ما جاء فيها

بعد أيام من زيارته للكويت، تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة هامة من نظيره الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أكد فيها على قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين، ومعربا فيها عن اهتمامه بتطويرها إلى أفق أوسع وأكثر رحابة.

وقالت وكالة الانباء القطرية، إن الأمير تميم بن حمد تلقى رسالة خطية من نظيره أمير دولة الكويت، بشأن العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الوكالة، أن الرسالة تسلمها الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال استقباله حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى قطر.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال استقباله سفير دولة الكويت لدى الدولة.#قنا pic.twitter.com/gfIV0j2cRA — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 21, 2019

يشار إلى وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي قد اجتمع صباح الخميس مع حفيظ بن محمد العجمي سفير دولة الكويت ونجيب بن يحيى البلوشي سفير سلطنة عمان، لدى الدولة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، فقد تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن أمير قطر قام بزيارة مؤخرا لدولة الكويت، في الرابع من فبراير/شباط الجاري، والتقى خلالها بالشيخ صباح الأحمد.

وشهدت الزيارة، إهداء أمير قطر نظيره الكويتي قميص المنتخب القطري الذي توج بطلا لكأس أمم آسيا 2019.

يذكر أن الكويت تبذل جهود لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصارا على قطر؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.