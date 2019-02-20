زواج مثلي في لبنان
زواج مثلي في لبنان
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شاهد| زواج مثلي بين فتاة لبنانية وفلبينية يهز لبنان .. أحضان وقُبَل حارّة أمام الحضور!

By وطن
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في حادثةٍ أثارت ضجةً وجدلاً كبيراً في ، تزّوجت فتاة لبنانية وأخرى فلبينية، قبل عشرة أيام، معيداً الحديث عن الجنس والمثلية الجنسية.

وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو، للزفاف، ظهرت فيه الفتاتان تتبادلان المحابس والقُبُلات، في حفلٍ حضره الكثير من الاهل والأقارب.

وتتحدث المادة عن أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يخالف عليها القانون حتى سنة واحدة، ولم يحدد القانون ما هي طبيعة العلاقات المخالفة للطبيعة.

من جهته قال المحامي ربيع معلوف إن عبارة “على خلاف الطبيعة” تحمل معانٍ عديدة، والمثلية خيار شخصي وليست جريمة جنائية.

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