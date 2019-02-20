شاهد| زواج مثلي بين فتاة لبنانية وفلبينية يهز لبنان .. أحضان وقُبَل حارّة أمام الحضور!

في حادثةٍ أثارت ضجةً وجدلاً كبيراً في لبنان، تزّوجت فتاة لبنانية وأخرى فلبينية، قبل عشرة أيام، معيداً الحديث عن الجنس والمثلية الجنسية.

وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو، للزفاف، ظهرت فيه الفتاتان تتبادلان المحابس والقُبُلات، في حفلٍ حضره الكثير من الاهل والأقارب.

وتتحدث المادة عن أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يخالف عليها القانون حتى سنة واحدة، ولم يحدد القانون ما هي طبيعة العلاقات المخالفة للطبيعة.

من جهته قال المحامي ربيع معلوف إن عبارة “على خلاف الطبيعة” تحمل معانٍ عديدة، والمثلية خيار شخصي وليست جريمة جنائية.