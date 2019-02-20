السيسي متفاخرا بالإعدام الجماعي لمعارضيه: سيادة القانون هي أساس الحكم

في أول تعليق له على إعدام 9 من المعارضين بتهم ملفقة واعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب فيما يعرف بقضية اغتيال النائب العام في 2015، خرج رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي يتفاخر بهذه الإعدامات والتصفية الجماعية لمعارضيه بقوله إن سيادة القانون هي أساس الحكم.

وقال “السيسي” في تصريح خلال لقائه، الأربعاء، بأعضاء جمعية النواب العموم الأفارقة (تضم أعضاء هيئات الإدعاء العام بالقارة السمراء)، عقب ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين وغداة مناشدات دولية بوقف إعدامهم إنه لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي: لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.

وأوضح السيسي أن بلاده تدعم مختلف الهيئات القضائية باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم.

ونفذت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأربعاء الإعدام في 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في يونيو 2015، وفق إعلام محلي.

وناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه وهو ما تنفيه السلطات وترفض التشكيك في أحكام القضاء المصري.

ومن أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب أحمد محمد طه، وهو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) وفق الاناضول.

وتعود أحداث القضية إلى يونيو 2015، إذ قتل بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة، فيما نفت آنذاك جماعة الإخوان أي علاقة لها بالواقعة.

وتحولت صفحات وحسابات معارضي السلطات المصرية بمنصات التواصل الاجتماعي إلى حداد رمزي ونعي لـ9 شباب الذين أعدمتهم القاهرة.

وتحت هاشتاغ #إعدام_إنسان، أدان أيمن عبد الغني، القيادي البارز بجماعة الإخوان، ما حدث بحق الشباب التسعة، واصفا السلطات المصرية بـالقتلة.

وأوضح أن الشباب من أطهر شباب مصر، واعترفوا بأعمال لم يقترفوها بعد أن أُذيقوا أصناف التعذيب.

وقال وليد الحداد، ناعيا الشباب عبر فيسبوك:”يارب ليس لنا ولا لأهلنا ولا لأهالي هؤلاء الأبرياء المغدورين اليوم إلا أنت.

وأضاف:”سامحونا يا أحبابنا الشهداء، فالله وحده يعلم أنكم أبرياء لم تقتلوا أحدا بل قُتلتم في سبيل الله والله حسيبكم.