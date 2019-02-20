إعلامية جزائرية لـ”السيسي” بعد إعدامه معارضيه: “دخلت امرأة النار في هرة” فما بالك بإعدام بريء

شنت الإعلامية الجزائرية والمذيعة المعروفة بقنوات “بي إن سبورت” آنيا الأفندي، هجوما عنيفا على نظام السيسي مستنكرة تصفيته لمعارضيه عبر أحكام الإعدام الجماعي وفق تهم ملفقة واعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب وأحكام هزلية يبعثرها القضاء المؤتمر بأمر النظام هنا وهناك.

وقالت “الأفندي” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض…. فما بالك في من يحكم على انسان بريء بالإعدام…!!!”

دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض….

فما بالك في من يحكم على انسان بريء بالإعدام…!!! — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) February 20, 2019

ولاقت تغريدة الإعلامية الجزائرية تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، وعلق حساب أحمد مادو قائلا:”قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم “القضاة ثلاثة: “قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة”

قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "القضاة ثلاثة: "قاضيان في النار، وقاض في الجنة، قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار، وقاض قضى بالحق فهو في الجنة" — Åhmëd Amádø (@a7medAsc) February 20, 2019

وقال آخر:”ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء”

ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء — abdel [email protected] (@abdurrahim19892) February 20, 2019

وهاجم ثالث نظام السيسي بقوله:”اظن ان هؤلاء الحكام ليسوا مسلمين اصلا”

اظن ان هؤلاء الحكام ليسوا مسلمين اصلا — Abdalrrazak (@Abdalrrazak3) February 20, 2019

واجتاحت موجة غضب وحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد تنفيذ حكم الإعدام في تسعة معتقلين فجر اليوم في سجن طره، سبقهم ستة آخرون خلال شهر فبراير الجاري.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري قد رحلت تسعة من المعتقلين السياسيين مساء أمس الثلاثاء إلى مجمع سجون طره بالقاهرة (بداخله غرفة إعدامات)، وتم إخضاعهم للكشف الطبي تمهيدا لتنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحقهم فجر الأربعاء، في القضية المعروفة الإعلامية باغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015.

النشطاء دشنوا عدة وسوم منذ مساء أمس للمطالبة بوقف تنفيذ تلك الأحكام، لتتحول صباح اليوم لموجة غاضبة بعد تنفيذ الحكم بالفعل على التسعة.

وتصدر (#لا_لتنفيذ_الاعدامات) منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى الآن؛ قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر، حيث غرد عبره عدد من السياسيين والإعلاميين من جميع الإيدلوجيات والأطراف السياسية، والذين اعتبروا تنفيذ تلك الأحكام “جرائم حرب” يمارسها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مؤكدين أنها “عملية قتل جماعي خارج القانون تتناقض وتعهدات مصر الدولية”.