أكاديمي إماراتي يُصعّد تطاوله على عُمان بهجومٍ مسيء للسلطان قابوس والعُمانيين!

دعا الأكاديمي الإماراتي خالد عجمان لمقاطعة المنتجات العمانية، متطاولا على سلطان عُمان قابوس بن سعيد، واصفاً إياه بـ”الدكتاتور”.

وقال “عجمان” الذي لا يتوقف عن الإساءة للسلطنة وشعبها وسياستها حتى وصل به الامر لتغيير اسمه على “تويتر” إلى “خالد عمان” في تدوينات له رصدتها “وطن” مهاجما المغردين العمانيين لتصديهم لاتهامات بعض المغردين ضد بلدهم: “تحويل العمانيين بوصلة حساباتهم و الهجوم على الإمارات و السعودية بهذي الكمية خلال الفترة الماضية إرضاءاً لملالي طهران و الحوثي و الريال القطري أمر خطير”.

وأضاف قائلا:” نرجو فعلياً مقاطعة المنتجات العمانية لدعمها سياسة الدكتاتور قابوس المخلة بأمن و إستقرار المنطقة”.

تحويل العمانيين #بوصلة حساباتهم و الهجوم على #الإمارات و #السعودية بهذي الكمية خلال الفترة الماضية إرضاءاً لملالي طهران و الحوثي و الريال القطري أمر #خطير و نرجوا فعلياً #مقاطعة_المتجات_العمانية لدعمها سياسة #الدكتاتور #قابوس المخلة بأمن و إستقرار المنطقة pic.twitter.com/g4NEFF6grg — د خالدعمان👳🏾‍♂️ (@khalidajman) February 19, 2019

وأضاف في تدوينة اخرى ردا على مغرد عماني تصدى له بعد زعمه بأن مسندم والبريمي للإمارات، قال:” حشرة من عمان يطالبني أتوقف عن نشر الحقائق الي اكتبها عن نظام قابوس الحليف و الراعي لجماعات ارهابيه تنتمي للحوثه و طهران فأنا موافق بشرط ان توقف عمان هذا الدعم و تطلق سجناء مسندم و ترجع البريمي و مسندم لاهلها الأصليين و تحاسب من تهجَّم على دول الحزم”.

🤣 حشرة من عمان يطالبني أتوقف عن نشر الحقائق الي اكتبها عن نظام قابوس الحليف و الراعي لجماعات ارهابيه تنتمي للحوثه و طهران فأنا موافق بشرط ان توقف عمان هذا الدعم و تطلق سجناء مسندم و ترجع البريمي و مسندم لاهلها الأصليين و تحاسب من تهجَّم على دول الحزم — د خالدعمان👳🏾‍♂️ (@khalidajman) February 19, 2019

ولم يتوقف “عجمان” عند هذا الحد، بل ذهب ليتهم السلطنة بـ”الخيانة”، زاعما أنها تدعم “الحوثي” وقامت بـ”بيع القدس” حماية لإيران وأعداء المنطقة على حد قوله.

#عمان فقيرة و من دول العالم الثالث و فوق هذا #ترفس النعمه بخيانة دول جاره تعينها فقررت حكومة قابوس دعم الحوثي و رعايته و بيع القدس لحماية ملالي طهران أعداء المنطقة… بينما شعبها البائس لا يجد الماء النظيف و لا الوظائف و لا الرعاية و لا حقوقه الدينية و لا و لا و لا… #قابوس_فاشل https://t.co/f4qmmC2Hia — د خالدعمان👳🏾‍♂️ (@khalidajman) February 18, 2019

وزاد “عجمان” في تطاوله قائلا:” حساب عماني يقول اني من ٤ سنوات استهدف عمان، نعم و فضحت نشاط يوسف بن علوي دون تردد و هذا من فضل ربي إني كاشف خستكم من اربع سنين”.

وتابع بالقول:” و اليوم خستكم ليست في بن علوي بل يمثلها قابوس الي يحرك بن علوي و الكثير من المحسوبين عليهم الناهقين ضد دول الحزم بحثاً عن ريال قطر و تومان ايران”.

حساب عماني يقول اني من ٤ سنوات استهدف عمان، نعم و فضحت نشاط يوسف بن علوي دون تردد و هذا من فضل ربي إني كاشف #خستكم من اربع سنين 😂 و اليوم خستكم ليست في بن علوي بل يمثلها قابوس الي يحرك بن علوي و الكثير من المحسوبين عليهم الناهقين ضد دول الحزم بحثاً عن ريال قطر و تومان ايران — د خالدعمان👳🏾‍♂️ (@khalidajman) February 19, 2019

يأتي هجوم الاكاديمي الإماراتي على السلطنة، في وقتٍ قال وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، إن السلطنة تختلف مع دولة الامارات العربية المتحدة حول الحرب في اليمن.

وأضاف وزير الخارجية العُماني: “ليس هناك خلافات بمعنى الخلافات كما يتم تداوله إعلاميا ولكن هناك تباين بوجهات النظر وهذا طبيعة الحال”.

وقال:”اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن؛ لأن موقفنا واضح ومُعلن، فلا ندفع ولا نتسبب بحروب ولا خلافات”. مستدركاً: “هُم لهم رأي يُحترم، ولهم تطلعات وكل انسان له حق ان يكون عنده تطلعات”.

وأوضح في لقاءٍ ضمن برنامج “قصارى القول” على شاشة “روسيا اليوم”:”نحن نعتقد ان هذه التطلعات يجب ان تكون محكومة حتى تتحق. ولا ضير لدينا ان ينتهج الاماراتيون مساراً اخر، وكل منا يجرب مساره”.

وعزا بن علوي ازمة الخليج الى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا. وقال ان الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط.