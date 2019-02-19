“ضرّتها” انهارت وأُدخلت المستشفى.. زواج الفنانة أنغام “سراً” للمرة 4 من هذا الشخص

للمرة الرابعة، تزوجت الفنانة أنغام من الموزِّع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع في سرية تامة، ويقضيان شهر العسل في باريس.وفقاً لما أوردته تفارير صحفية

وتردد أن الزوجة الأولى لــ”إبراهيم” أُصيبت بانهيار فور معرفتها بالخبر ونُقلت إلى المستشفى، حيث حرصت الفنانة المصرية على إخبارها بالأمر بنفسها.

وقالت التقارير أيضاً إن أنغام تزوجت من الموزِّع الشاب أحمد إبراهيم بنفس طريقة زواجها من الفنان أحمد عز، أي عن طريق مأذون وبعلم أهلها وأصدقائها المقربين، ولكن كعادتها تحب أن تكون حياتها الشخصية بعيدة عن الإعلام، فحرصت على كتم الخبر.

وكانت أنغام صرَّحت مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامجها “تخاريف” بأنها تعيش قصة حب، دون أن تكشف عن تفاصيلها.

الموزِّع الموسيقي أحمد إبراهيم يعد الآن من أشهر الموزعين في الوطن العربي، حيث تعاون مع كبار المطربين، منهم الفنانة شيرين عبد الوهاب .

وشهدت الفترة الماضية سفر أنغام وأحمد إبراهيم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد إتمام الزواج مباشرة، وانتقلا بعدها الى العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بهذه المناسبة، كما يستعدان للسفر الى الكويت للاحتفال بإطلاق ألبوم “حالة خاصة جداً” بعد أيام قليلة وذلك بإحياء أنغام حفلا غنائيا هناك سيكون الأول بعد إطلاق الألبوم.