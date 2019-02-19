ضاحي خلفان يصف الفتوحات الإسلامية بـ”الاحتلال”.. ردود غاضبة تخطت الـ3 آلاف رد على الإماراتي الذي فقد عقله

شن مغردون هجوما عنيفا على نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان المقرب من ولي عهد أبوظبي، بعد وصفه للفتوحات الإسلامية بالاحتلال.

وعاد “خلفان” ليثير الجدل من جديد بعد أن وصف الفتح الإسلامي للأندلس بـ”الاحتلال”، وكتب على حسابه في تويتر بتغريدة رصدتها (وطن) ما نصه: “احتل المسلمون الأندلس ثمانية قرون وعادت الأندلس لأهلها.. اصبروا.. لكل قوة زوال مهما الزمن طال”.

احتل المسلمون الاندلس ثمانية قرون وعادت الاندلس لأهلها ..اصبروا ..لكل قوة زوال مهما الزمن طال. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 19, 2019

وأثارت تدوينة خلفان ردود فعل غاضبة على “تويتر”، ووجهت إليه انتقادات حادة على التغريدة التي اعتبرها البعض صادمة.

وكتب حساب “محمد الأمين” على تويتر: “يبدو أنك قريبا ستعتذر من بني قريظة وتطالب بإعادتهم للمدينة؟”.

يبدو أنك قريبا ستعتذر من بني قريظة وتطالب بإعادتهم للمدينة؟ — محمد الأمين #أموي (@ibn_amin) February 19, 2019

وغرد الكاتب السوري خليل المقداد قائلا: “تغريدة تمثل حقيقة النظام الإماراتي وتفسر سر عدائه لكل ماهو عربي ومسلم استمر فهكذا تغريدات توقظ النائم وتنبه الغافل قاتلكم الله!”.

تغريدة تمثل حقيقة النظام الإماراتي وتفسر سر عدائه لكل ماهو عربي ومسلم



إستمر فهكذا تغريدات توقظ النائم وتنبه الغافل قاتلكم الله! — خليل المقداد (@Kalmuqdad) February 19, 2019

ودون الناشط الحقوقي المصري هيثقم أبوخليل مهاجما خلفان:”ضاحي خلفان عينة من عصابات حكم العائلات التي إحتلت بلادنا العربية بدلا” من الإستعمار!

أشكال رديئة للغاية وجاهلة لاتعرف تاريخا” ولاتعيش حاضرا”

وتابع:”وبالتالي ليس لها مستقبل إن شاء الله بين حكم العسكر وحكم العائلات تم خطف أمة بأكملها لصالح أعدائها.. لكن الثقة بالله أقوي أمل في زوال هؤلاء”

ضاحي خلفان عينة من عصابات حكم العائلات التي إحتلت بلادنا العربية بدلا" من الإستعمار!

أشكال رديئة للغاية وجاهلة لاتعرف تاريخا" ولاتعيش حاضرا" وبالتالي ليس لها مستقبل إن شاء الله

بين حكم العسكر وحكم العائلات تم خطف أمة بأكملها لصالح أعدائها..

لكن الثقة بالله أقوي أمل في زوال هؤلاء — Haytham Abokhalil (@haythamabokhal1) February 19, 2019

وقال ناشطون إن خلفان يطلق على فتح المسلمين للأندلس بالاحتلال، فهو بذلك يعبر عن الانهزامية مع سبق الإصرار والترصد.

كما غرد أحد النشطاء، مذكرا خلفان، بأن بلده تحتل جزيرة سقطرى اليمنية، وتحاول احتلال أراض عمانية.

إذا كان هذا في شأن الفتوحات الإسلامية فما بالك باحتلالكم الوقح لسقطرى ومدن الجنوب اليمني !! — محمد الأحمدي Mohammed alahmadi (@alahmadiyem) February 19, 2019

واكتفى أحد المغردين بذكر مقطع من آية قرآنية كريمة: “قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر”.