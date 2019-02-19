“شاهد” صور لم تُنشر من قبل لصدام حسين وزوجته وأبنائه وبناته ومعلومات جديدة عنهم

يستمر أفراد عائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأحفاده، في نشر تاريخه، من صور لم تنشر من قبل وكل ما كتبه بخط يده وقرأه بصوته.

وخصت حفيدة صدام “حرير حسين كامل” وكالة “سبوتنيك” الروسيّة، بمجموعة من هذه الصور والتي تنشرها لأول مرة للرئيس صدام حسين مع عائلته.

وتُظهر الصور بنات صدام حسين، الثلاث، وأبناءه عدي وقصي، وزوجته “ساجدة خير الله”، وبعضاً من أحفاده.

وأكدت حرير لـ” سبوتينك”، أن للرئيس 15 حفيدا، منهم من يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي وأمها “رغد” وخالتها “رنا”، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة “حلا” في ضيافة دولة قطر.

وبدت زوجة الرئيس، في أكثر من صورة بشعر “أشقر” وثياب أنيقة، منها “الكوستمات” كما يحلى للعراقيات تسميتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي أطقم تجمع ما بين الفخامة والنعومة، تتوسط أبناءها وبناتها، ونساء من الأقارب والمعارف.

كما تظهر حفيدة صدام في مرحلة طفولتها وهي تعانق أمها على حافة طريق، وفي صورتين يظهر أبوها بكامل قيافته وأناقته العسكرية، وعلى خصره سيف طويل، وتعلو صدره أوسمة عديدة.

وتكشف الصور أيضا أن بنات الرئيس السابق للعراق، صدام حسين، يحملن من ملامحه الشبه الكبير، لاسيما ابنته الصغيرة “حلا” التي كانت الأكثر ظهورا معه عندما كانت طفلة بضفيرتين بنيتين، فيما تظهر الأختان الأكبر “رغد، ورنا” بأبهى الإطلالات.