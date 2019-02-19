صالح اللحيدان
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“شاهد” تناقض الداعية صالح اللحيدان: حكم ولاة أمرنا هو ميراث جليل أخذوه خلفاً عن سلف ولم يكونوا متطفلين!

By خاص "وطن"
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في واقعة جديدة ترصد تطويع الدين من قبل علماء السلطان لصالح الحاكم وأفكاره المتغيرة، تداول ناشطون غبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للداعية السعودي وعضو هيئة الشيخ يعرض مواقفه المتناقضة من ورئيس النظام قبل تغير الموقف السعودي من الأزمة السورية وبعده.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أثنى “اللحيدان” سابقا على الشعب السوري وثورته, داعيا إياهم للصبر حتى تحرير بلادهم من، مؤكدا بأن ولاية بشار الأسد لن تخدم أحد من السوريين.

وفي موقع آخر في أعقاب تغير الموقف السعودي من الثورة السورية، زعم “اللحيدان” بأن المظاهرات غريبة عن الإسلام والمسلمين.

وبالعودة لما سبق، فقد أثنى “اللحيدان” على حكام مشيدا بخلفهم وسلفهم، مشيرا إلى أنهم يتوارثون “المجد وصيانة الشريعة” وحراسة الأخلاق وصيانة العقيدة، وهو ما يجعل من حقهم علينا الدعاء لهم بالتوفيق.

وفي موقف متناقض تمام حول ما قاله من إشادة بوجوب احترام الحاكم، هاجم “اللحيدان” نظام بشار الأسد واصفا حكم بشار بميراث إغتصاب أخذه من سلفه “والده” دون انتخاب.

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