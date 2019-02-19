سلطنة عُمان تعلق على تفجير الأزهر “الإرهابي” ببيان رسمي.. هذا ما جاء فيه

أصدرت سلطنة عُمان, بيانًا أدانت فيه بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بالدرب الأحمر بالقرب من‫ الأزهر الشريف, ‫بالقاهرة, والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

ونشرت وزارة الخارجية بسلطنة عمان نص البيان على صفحتها الرسمية بتويتر ورصدته (وطن).

وأكدت السلطنة في بيانها تضامنها مع الشقيقة مصر العربية ضد كافة أعمال العنف والإرهاب، ومعربة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.

كما دانت قطر هي الأخرى الهجوم الإرهابي، وأفادت وزارة الخارجية في بيان، نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا” على “تويتر” أن الدوحة “تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم”.

وأكد البيان “موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وعبر عن “تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل”.

وأعلنت الداخلية المصرية، مساء الاثنين، مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك قرب الجامع الأزهر وسط القاهرة.

وفي تطور جديد أعلن عن مقتل أحد الضباط متأثرا بجراحه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت في بيان أن منفذ التفجير الإرهابي الذي وقع في حي الجمالية وسط القاهرة، هو “الحسن عبد الله”، ويبلغ 37 عاما.

وأكد البيان إلى أنه خلال ضبط الإرهابي والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي ومقتل أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام.

وتعد الواقعة، ثالث حادث بارز تشهده البلاد خلال 4 أيام، إذ سبق أن وقع تفجير محدود بالجيزة الجمعة الماضي، تلاه استهداف إرهابي لحاجز أمني في سيناء، أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.