تركي آل الشيخ أزعجه دفاع جمال ريان عن والدته.. مشادة عنيفة على “تويتر” وعمرو أديب يُساند “شوال الرز”

نشبت مشادة تويترية عنيفة بين رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، والإعلامي البارز بقناة الجزيرة جمال ريان، عقب رفض الأخير إساءة جماهير الأهلي لوالدة “آل الشيخ” وسبه بألفاظ خارجة.

وأعلن “ريان” في تغريدة له رصدتها (وطن) تضامنه مع تركي ال الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي، بعدما توعد “آل الشيخ” إدارة النادي, فعاودت إطلاق نفس الهتافات السابقة ضده والتي أثارت غضبه.

وقال جمال ريان:”الشعب المصري ارقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيئ للشعب المصري وليس لآل الشيخ⁩”

أعلن تضامني مع تركي ال الشيخ ضد الشتائم البذيئة من جماهير الأهلي،الشعب المصري ارقى من ذلك بكثير، هذا عيب يسيئ للشعب المصري وليس لآل الشيخ⁩ ⁧#الخليج⁩ ⁧#مصر⁩ ⁧#الامارات⁩ ⁧#السعودية⁩ ⁧⁩ ⁧#قطر⁧⁩ ⁦⁦@Turki_alalshikh https://t.co/XVigsOJeu5 — جمال ريان (@jamalrayyan) February 19, 2019

التغريدة التي أثارت جنون تركي آل الشيخ المقرب من ابن سلمان دون مبرر، ورد على “ريان” بعنف قائلا:”انا واخواني في مصر نتصافى انتى مالك؟!”

انا واخواني في مصر نتصافى انتى مالك؟! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) February 19, 2019

ودخل الإعلامي المصري عمرو أديب المقرب من آل الشيخ ـ الذي وظفه بـ”إم بي سي” مقابل عقد خيالي ـ على الخط ليساند “شوال الرز” ويهاجم ريان قائلا:”هو ده السعودي الاصيل اللي ميسمحش للمرتزقه تصطاد في الميه العكره . وانت عارف انه مش النهارده صحى من النوم بقى بيحب السعوديه والسعوديين تاريخه اسود مع السعوديه ومصر والامارات . لعبه مكشوفه وعيالى قوي”

هو ده السعودي الاصيل اللي ميسمحش للمرتزقه تصطاد في الميه العكره . وانت عارف انه مش النهارده صحى من النوم بقى بيحب السعوديه والسعوديين تاريخه اسود مع السعوديه ومصر والامارات . لعبه مكشوفه وعيالى قوي — Amr Adib (@Amradib) February 19, 2019

إلا أن مذيع “الجزيرة” أحرجهما برد ناري قائلا:” تضامني ضد شتم أمك مبدأي ، هذا لا يعني انني معك قلبا وقالبا ، لديك اخطاء عديدة تتطلب منك الاعتذار للشعب المصري كي تتصافى معه”

وتطور السجال بين “آل الشيخ” وجمال ريان لمشادة عنيفة كشف فيها مستشار ابن سلمان عن حقيقة أخلاقه التي ظهرت جلية في ردوده البذيئة وتطاوله على الخصم دون أن يقابل الحجة بالحجة.

أنا دمي +A ، اذا مو محتاج دم اختصر الطريق واعتذر للمصرين ، اذا بدك بلوك مثل عبد الرحمن بن مساعد بعملك ، اما عزمي فلا علاقة له بالمطلق بالجزيرة وفي، انت تتحدث الى اعلامي حر ، مش متعودين على مثله في السعودية #الخليج #مصر #الامارات #السعودية #العراق #سوريا #قطر #الاردن https://t.co/LEkjQN91PJ — جمال ريان (@jamalrayyan) February 19, 2019

وردت جماهير النادي الأهلي المصري, على تهديدات تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي “بيراميدز” المصري, بعدما توعد إدارة النادي, فعاودت إطلاق نفس الهتافات السابقة ضده والتي أثارت غضبه.

ووفقا لفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد استقبلت جماهير النادي الاهلي رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب خلال زيارته لمدينة المنصورة بدعوة رسمية من المحافظة لتكريمه بشتيمة “آل الشيخ”، حيث هتفت الجماهير “تركي الشيخ طال عمره.. تركي الشيخ….”

وكانت جماهير النادي قد شتمت “آل الشيخ” بنفس الشتيمة الحالية العام الماضي الأمر الذي تسبب في أزمة استدعت ردّ الديوان الملكي السعودي، وكان آل الشيخ حينها رئيسا للهيئة العامة للرياضة السعودية، إضافة إلى امتلاكه فريق “بيراميدز” المصري.

وأكد سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، حينها، والمتهم حاليا في قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي أن “هتاف بعض جماهير النادي الأهلي المصري، ضد المستشار تركي آل الشيخ، لا يمثل مصر ولا أهلها”، واصفا الفاعلين بـ”الغوغاء”.

وقبل أيام، توعد تركي آل الشيخ مسؤولي النادي الأهلي، مؤكدا أنه لن ينسى ما تعرضت له والدته من شتائم من قبل مشجعي النادي وسكوت الإدارة عنها.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” : لن أنسى أنه عندما حصل تجاوز في حق والدتي وجد هذا التجاوز تأييدًا وشكرًا منهم”.