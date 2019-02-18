كاتب كويتي عن إعلان ابن سلمان الاستثمار بباكستان: فرص ضاعت على أردوغان وسيعض أصابع الندم

شن الكاتب والباحث السياسي الكويتي مشعل النامي، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زاعما أنه سيندم لعدم تقوية علاقته مع النظام السعودي.

“النامي” القلم الكويتي المأجور لمحمد بن سلمان، قال في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على زيارة ابن سلمان لباكستان:” المليارات والوعود التي #السعودية لباكستان هي فرص ضاعت على #أردوغان سيعض عليها أصابع الندم حينما لا ينفعه احتواؤه للإخوان وارتماؤه بأحضان #إيران”

المليارات والوعود التي #السعودية لباكستان هي فرص ضاعت على #أردوغان سيعض عليها أصابع الندم حينما لاينفعه احتواؤه للإخوان وارتماؤه بأحضان #إيران



#محمد_بن_سلمان_في_باكستان — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) February 18, 2019

من جانبه رد فهد بن محمد كافود سفير قطر لدى ماليزيا، على تغريدة الكاتب الكويتي المثيرة للجدل بقوله:”اتابع تحليلاتك السياسيه بحياديه ،من باب السماع لجميع وجهات النظر ، وعليه اكاد اجزم ان يتحدث في الفيديوهات ، لا يكتب هذه التغريده و بهذا الاسلوب”

اتابع تحليلاتك السياسيه بحياديه ،من باب السماع لجميع وجهات النظر ، وعليه اكاد اجزم ان يتحدث في الفيديوهات ، لا يكتب هذه التغريده و بهذا الاسلوب — Fahad Kafoud (@fdkafood) February 18, 2019

وأحرجه برد ناري في تغريدة أخرى له رصدتها (وطن):”لايوجد في الاقتصاد والاستثمار انه اذا حبيت شخص (بذاته) اني راح اضخ استثمارات في بلده. (والعكس صحيح)”

اخي مشعل

لايوجد في الاقتصاد والاستثمار انه اذا حبيت شخص (بذاته) اني راح اضخ استثمارات في بلده. (والعكس صحيح)

وهذا مغزى ردي على تغريدتكم مع احترامي لشخصكم — Fahad Kafoud (@fdkafood) February 18, 2019

ليرد عليه مشعل النامي محاولا إيجاد مخرج من الموقف الحرج:”نا اتحدث عن سياسات عداء انتهجها اردوغان تجاه المملكة أدت لأن تبحث السعودية عن حليف استراتيجي لديه جيش قوي وأيدي عاملة ماهره تفيد السعودية”

بس محد أشار للكلام اللي تقوله..انا اتحدث عن سياسات عداء انتهجها اردوغان تجاه المملكة أدت لأن تبحث السعودية عن حليف استراتيجي لديه جيش قوي وأيدي عاملة ماهره تفيد السعودية — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) February 18, 2019

ليقيم السفير القطري الحجة عليه مجددا قائلا:”وهو نفس السبب الذي اخذت به قطر عندما كان غزوها مجرد مسأله وقت ، وجدت نفسها فجأه محاصره وكان من حقها ان تلجأ الى حلفاءها ، وهو ما انكره عليها محاصروها. بل واستشاطوا غضبا.”

وهو نفس السبب الذي اخذت به قطر عندما كان غزوها مجرد مسأله وقت ، وجدت نفسها فجأه محاصره وكان من حقها ان تلجأ الى حلفاءها ، وهو ما انكره عليها محاصروها. بل واستشاطوا غضبا.

عموما …

كان ردي مجرد رأي وليس للجدال

تحياتي لكم ولاهل الكويت الحبيبه — Fahad Kafoud (@fdkafood) February 18, 2019

وشهدت زيارة ابن سلمان لباكستان اليوم، توقيع اتفاقيات اقتصادية بين الرياض وإسلام آباد باستثمارات سعودية تبلغ 20 مليار دولار.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة “العربية” السعودية، أن بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شهدا توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين، قيمتها 20 مليار دولار.

والأحد، وصل بن سلمان إسلام آباد، في مستهل جولة آسيوية، تشمل أيضا الهند والصين.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية لولي العهد السعودي في سياق محاولات الخروج مما يصفها مراقبون بـ”عزلة خاشقجي”، في إشارة إلى اتهامات بتورط مسؤولين في المملكة بقتل الصحافي الراحل جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، حيث أعلنت المملكة مقتله في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بعد 18 يوما من الإنكار.