كاتبة سعودية تتطاول على مواطن عُماني وتصفه بـ”الشاذ” .. هكذا جاءها الرّد
عادت الكاتبة السعودية سعاد الشمري، للتطاول مجددا على العُمانيين، واصفةً مواطناً عُمانياً بـ”الشاذ”.
وهاجمت “الشمري” مواطناً عُمانياً ظهر بفيديو يروج للسياحة التركية ويدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعلقت على حديث المواطن العُماني بقولها:”طبيعي الشاذ يدافع عن الخازوق وديرة الشواذ .. لا جديد” .
كما وصفت في تغريدة أخرى المؤيدين لتركيا بـ”الخونة” بسبب موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سياسات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان القمعية، وتطاولت على مؤيدي تركيا ووصفتهم بعبيد المال..حسب زعمها.
وردّت المغردة العُمانية المعروفة شيماء الوهيبية على “الشمري” بقولها:”بلغت بك الجرأة وصف العُماني بالشاذ !! لابد انه مصطلح عادي بالنسبة لكم”.
وأرفقت الوهيبية بردها صورة لخبر يكشف تصنيف السعودية بالمركز الثاني عالميا من حيث نسبة الشواذ، وعلقت:” يا الهي طلعتوا الثاني عالمياً !! الخبر من جريدة سعودية مش من عندي”.
وتابعت المغردة العُمانية:”مررتم بمراحل طويلة طوييييلة جداً من تقديس تركيا حكومة وشعب وأرض.تباهيتكم بعقاراتكم فيها. قضيتم فيها بدل شهر العسل سنيناً من العسل اصبح اردوغان مقدساً أمامكم اكثر من مبس بعد إسقاط المقاتلة الروسية في ٢٠١٥ تركتم الكعبة وركعتم لأنقرة وأصبحت اعلامكم حمراء كرأيتك”.
كانت الكاتبة والإعلامية السعودية سعاد الشمري تطاولت على ردّ الإعلامي العماني عادل الكاسبي، في أعقاب كشفه أن لقاء السلطان قابوس بن سعيد برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء بهدف تجنيب المنطقة حربا مدمرة.
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