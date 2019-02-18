ضاحي خلفان مستنكرا التطبيع مع إسرائيل: الذاهب إلى المفاوضات مع اليهود “كمن يلاحق سرابا يظنه ماء”

سببت تغريدات لنائب رئيس شرطة دبي السابق الفريق ضاحي خلفان، هاجم فيها إسرائيل سخرية واسعة منه حيث عرف عنه ولائه للإسرائيليين وأنه كان من أوائل الداعين للتطبيع بالمنطقة.

“خلفان” وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) استنكر تطبيع العرب الذي صار علنيا مع اليهود قائلا:” الذاهب في طريق المفاوضات مع اليهود كالذي يلاحق سرابا..يظنه ماء..والله المستعان.”

وبالتالي فإن الذاهب في طريق المفاوضات مع اليهود كالذي يلاحق سرابا..يظنه ماء..والله المستعان. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2019

ورأى الرجل الأمني المقرب من محمد بن زايد، أن الجلوس مع اسرائيل حول طاولة مفاوضات ليست هي المشكلة.

وتابع:”فعرفات رحمه الله بكل ما يحمل من إيمان بحق الشعب الفلسطيني في ارضه المحتلة من قبل اليهود اجتمع مع رابين المشكلة تكمن في فهم اليهود للتفاوض وهذا قلته ابان اجتماعات عرفات ورابين آنذاك اليهود يفهمون التفاوض بأنه فن تسويف ومماطلة”

الجلوس مع اسرائيل حول طاولة مفاوضات ليست هي المشكلة فعرفات رحمه الله بكل ما يحمل من إيمان بحق الشعب الفلسطيني في ارضه المحتلة من قبل اليهود اجتمع مع رابين المشكلة تكمن في فهم اليهود للتفاوض وهذا قلته ابان اجتماعات عرفات ورابين آنذاك اليهود يفهمون التفاوض بأنه فن تسويف ومماطلة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2019

وفجرت تغريدة “خلفان” حارس بارات دبي المقرب من ابن زايد، سخرية واسعة بين النشطاء الذين سلقوه بألسنة حداد.

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”من يقرأ تغريدتك سيعتقد أنك ستتزعم جيش جرار لمحاربة اليهود”

من يقرأ تغريدتك سيعتقد أنك ستتزعم جيش جرار لمحاربة اليهود. والحق أن أولياء نعمتك هم من كانو يضغطون و يبتزون عرفات للجلوس في طاولة المفاوضات. الأعراب أشد كفرا ونفاقا — Abdelhamid BENTAHER (@Abdelhamidbenta) February 17, 2019

وهاجمه آخر:”منافق بدرجة امتياز ..الله يحشرك مع اليهود الصهاينة”

منافق بدرجة امتياز ..الله يحشرك مع اليهود الصهاينة — استاذعدي الزبيدي (@oday_alzbaadey) February 17, 2019

وغرد ثالث مستنكرا تناقض خلفان الفاضح:”انتم… في احضان اسرائيل منذ عشرون عاما”

انتم… في احضان اسرائيل 🔯 منذ عشرون عاما — المرتجى (@karamkash77) February 17, 2019

وسبق لضاحي خلفان أن دافع عن الكيان الصهيوني واليهود، قائلًا إنهم يستحقون أن تكون لديهم دولة، وطالب بمنحهم دولة يعيشون فيها، مشيرا إلى أنه لا يدعم إقامة دولة فلسطينية وحتى أنه يدعم ضم إسرائيل إلى الجامعة العربية.

“أبناء عمومة”

وفي تغريداته التي تناسها “خلفان” ورصدتها (وطن) في 2016 زعم “أن وجهة النظر التي ترى اليهود أعداء العرب هي خاطئة، وإنه من الأفضل النظر إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كخلاف بين أبناء عمومة يتصارعون فيما بينهم على ميراث أرض.”