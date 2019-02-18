“شاهد” وسيم يوسف تشاءم حين حلم شخص بصعوده على سطح الكعبة فما قوله بعد صعود ابن سلمان

بعد أيام من صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسطح الكعبة وما تسببه من غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف البلدان العربية والإسلامية، تداول ناشطون مقطع فيديو قديم للمرتزق ومفسر الأحلام وسيم يوسف يوضح فيه وجهة نظره ورأيه فيمن يرى نفسه يصلي على سطح الكعبة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أجاب “يوسف” على أحد المتسائلين خلال تقديمه برنامج “رؤيا” على قناة “نور دبي” حول رؤية نفسه وآخرين قد صعدوا على سطح الكعبة فإن هذا الأمر “لا يحمد في الرؤى”.

وأضاف موجها حديثه لمن سأل:”أما إذا كانت أمامك فهذا يحمد في الرؤى لكن أن تأتي سطح الكعبة وتصلي عليها فهذا لا يحمد”.

والثلاثاء الماضي، زار ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتجول فوق سطح الكعبة المشرفة مع عدد من مرافقيه، بعد أن أخلي صحن الكعبة المشرفة ومحيطها من جميع المعتمرين والمصلين.

وقالت وسائل الإعلام السعودية، إن زيارة ولي العهد إلى المسجد الحرام، كانت بهدف الاطلاع على مشاريع التوسعة والخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث طاف بالكعبة وصعد على سطحها.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية رئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “عبدالرحمن السديس”، ومسؤولين آخرين إلى جانب “بن سلمان”، خلال زيارته للكعبة.

كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي انتشرت على مواقع التواصل، ولي العهد، وهو يقبل الحجر الأسود، ويصلي داخل الكعبة، ويعتلي سطحها.

ويعد الوقوف على الكعبة واعتلاء سطحها، أمرا نادرا وغير معتاد في تاريخ تعامل المسلمين معها، هيبة وتعظيما وتكريما لها.

و أثارت تلك الزيارة غضب عدد كبير من المغردين الذين رأوا فيها محاولة لتبييض صفحة “بن سلمان”، بعد الاتهامات الواسعة له بالمسؤولية عن مقتل الصحفي “جمال خاشقجي”، واعتقال وتعذيب عدد من العلماء والمشايخ والناشطات.

وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع انتقادات واسعة داخل وخارج السعودية لما اعتبره البعض إفراطا وتجاوزا في أعمال هيئة الترفيه السعودية للقيم الإسلامية على مشارف البقاع المقدسة.