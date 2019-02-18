شاهد| اختطفوها وقطعوا رأسها ووضعوه في كيس قمامة ورموه بالشّارع .. تفاصيل مؤلمة

عثر المارة في أحد شوارع مدينة “كوتزاكولكوس” شرقي مقاطعة “فيراكروز” بالمكسيك، على رأس امرأة في كيس نفايات مع ملاحظة مدونة.

ويعود الرأس لامرأة تم التعرف عليها على أنها سوزانا كاريرا، التي كانت قد اختطفت الأسبوع الماضي على يد مجهولين خارج منزل أصدقاء العائلة في المكسيك.

ووفقا لوسائل إعلام مكسيكية، فقد تم قطع رأس المرأة لأن زوجها لم يدفع الفدية البالغة 4 ملايين بيزو مكسيكي، أو ما يعادل 76 ألف دولار.

وكانت المرأة توجهت إلى عائلة أصدقائها لإحضار أحد أطفالها عندما تعرضت للاختطاف بعد أن ضغطت على جرس الباب الأمامي للمنزل، حيث ظهرت سيارة ترجل منها شخص، وأمسك بها وجرها إلى السيارة.