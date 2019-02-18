جندي سعودي قتله الحوثيون - طائرة بن سلمان بسماء باكستان
جندي سعودي قتله الحوثيون - طائرة بن سلمان بسماء باكستان
الهدهد

بينما يستعرض “ابن سلمان” بسماء باكستان .. الحوثيون حوّلوا جنوده الى “جيش كبسة”!

By وطن
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قالت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي، إن مقاتلي الجماعة، قتلوا وأصابوا عدداً من جنود الجيش السعودي، وسيطروا على مواقع عسكرية جديدة في .

ونقلت القناة عن مصدر عسكري قوله إن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع الجيش السعودي قبالة “جبل قيس” ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

ووفقاً لـ”المسيرة” فقد لقي عدد من جنود الجيش السعودي مصرعهم وجرح آخرون، الاثنين، في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية على مواقع للجيش السعودي في الجوف وتعز والبيضاء.

وأوضح مصدر عسكري أن هجوماً استهدف مواقع الجيش السعودي شرق مجمع المتون بالجوف، ما أدى الى مقتل وإصابة عدد منهم خلال العملية.

وفي البيضاء شن مسلحو الحوثي عملية هجومية على مواقع في جبهة قيفة موقعين خسائر فادحة في صفوفهم.وفقاً للمصدر نفسه

وفي تعز قال المصدر العسكري إنه تم قتل عدد من الجنود إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل في جبهة عصيفرة.

وأعلن ، الإثنين، سيطرتهم على عدد من المواقع جنوب جبل النار قبالة جازان بعد “تطهيرها” من القوات .

ورافقت مقاتلات باكستانية، طائرة الأمير ، في أجواء إسلام آباد، لدى دخولها أجواء ، أمس.

وغادر “بن سلمان” مساء اليوم، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية .

كان الديوان الملكي السعودي أعلن عن زيارة لولي العهد السعودي لزيارة لكل من باكستان ، والهند، وجمهورية الصين الشعبية.

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