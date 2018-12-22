المزروعي لا يجرؤ أن ينبح إلا بضوء أخضر.. “شاهد” إعلامي كويتي لـ عيال زايد:”اقبضوا كلبكم.. لا تخلونا نخربها”

شن الإعلامي الكويتي المعروف صلاح العلاج، هجوما عنيفا على النظام الإماراتي خاصة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بعد إطلاقه حسب وصفه لـ”لكلبه” حمد المزروعي يتطاول على الكويت ورموزه، على إثر تبرئة القضاء الكويتي لعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة من تهمة سب ولي العهد السعودي.

وقال “العلاج” في كلمة مصورة بثها على صفحته الشخصية بتويتر، إنه يكن كل الحب والتقدير للشعب الإماراتي ولا يربط بينه وبين كلب محمد بن زايد حمد المزروعي، مشددا على أن المزروعي من المستحيل أن يجرأ على مثل هذا الهجوم والتطاول إلا بضوء أخضر من معذبه.

https://twitter.com/SalahAlelaj/status/1076056910024138752

وفي رسالة شديدة اللهجة لحكام الإمارات تابع الإعلامي الكويتي:”اقبضوا كلبكم لا تخلونا نخربها .. وأنتم تعرفون بل متأكدون من أن هذا الكلب ـ يقصد المزروعي ـ لا يجرأ على انتقاد شيخ واحد بالإمارات وأن تجرأه على قضاء الكويت وأفراد السرة الحاكمة من رابع المستحيلات أن يقدم عليه دون أمر وتوجيه”

واستنكر العلاج عدم تصدي أي جهة رسمية في الإمارات لأفعال حمد المزروعي المشينة، أو حتى استنكارها من قبل أي مسؤول بما يؤكد الرضى عن أفعاله بل ودعمها والأمر بالمزيد من التطاول والسباب على كل من يخالف مخططات شيطان العرب التخريبية.

يأتي ذلك على إثر إساءة المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي للسياسي الكويتي المعروف وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة وتطاوله على الكويت وقضائها وسياستها، على إثر تبرئة القضاء الكويتي “الدويلة” من شتم السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت الخميس، ببراءة “الدويلة” من تهمة الإساءة إلى السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، بعد شهرين من التحقيق في القضية.

وقال “المزروعي” في تغريداتٍ له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مشككا بنزاهة القضاء الكويتي:” تشتم الملك سلمان تشتم الشيخ محمد تشتم الامير محمد بن سلمان تاخذ براءة تشتم روان حسين تنحكم شهرين وغرامة 5000 دينار ويقولون استقلال القضاء عزاة استغلال وبعينة”.

وواصل “المزروعي” تطاوله على القضاء الكويت متهما إياه بالتغاضي عن تصريحات أمير الكويت خلال القمة الخليجية، قائلا:” سموه يحذر من الاعلام الواطي القاضي مع سموه ولا مع جابر المبارك”.

وتابع مهاجمته وسخريته من رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك بالقول:” وين القضاء الكويتي عن مقولة سمو الامير الاعلام الواطي فهمين الموضوع ولا فهد جابر المبارك مغير القناة”.