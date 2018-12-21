في أول تعليق لها.. جماعة الإخوان المسلمين في السودان تعلن موقفها من المظاهرات الغاضبة من نظام “البشير”

في أول تعليق لها على المظاهرات التي بدأت تتسع حتى وصلت العاصمة الخرطوم، أكدت جماعة الإخوان المسلمين في السودان على إنها تقف صفا واحدا مع المواطن، داعية المتظاهرين ليعبروا عن غضبهم بصورة حضارية دون عنف أو إحراق للمتلكات العامة والخاصة.

وقالت الجماعة في بيان لها مساء الخميس وعلى لسان مراقبها العام علي جاويش، إنها ” ترفض رفضا باتا” ما وصفته بأحداث التخريب والاعتداء على الأرواح والممتلكات، مضيفة: “نقول لمواطنينا الأوفياء: عبّروا عن غضبكم دون أن تدمروا بلدكم”.

وأضاف جاويش، في بيانه إن الجماعة “تتابع عن كثب الأحداث التي تجرى في البلاد، وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من ضيق وعنت مسّ قوت المواطن وأثّر سلبا على حياته المعيشية”.

وقُتل ثمانية متظاهرين، وأصيب العشرات، خلال الاحتجاجات المستمرة في السودان، والتي امتدت إلى قلب العاصمة الخرطوم.

وقال مسؤولان لمحطة تلفزيونية محلية إن ثمانية أشخاص قتلوا في احتجاجات بمدينة القضارف السودانية وولاية نهر النيل أمس الخميس.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ بمدينة دنقلا السودانية عقب فرضه على مدينة القضارف شرقي البلاد بعد مقتل متظاهرين.