“شاهد” صورة حديثة لـِ”شيطان العرب” بملابس أثارت سخرية المغردين.. هكذا وصفوه

نشر المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ صورة تجمعه مع ول عهد أبو ظبي محمد بن زايد وهما يحملان كأس دوري الامير محمد بن سلمان.

ووفقا للصورة التي تداولها المغردون بكثافة وأثارت سخريتهم، فقد ظهر “ابن زايد” بمظهر مثير للسخرية، مرتديا “شورت وفانيلة وكاب”، مما دفع أحدهم بوصفهم “شياطين الإنس”.

شياطين الإنس!

بس صراحة تركي شكله تغير بعد العملية

أما محمد بن زايد فشكله …! pic.twitter.com/u5dpwOArKm — شؤون عربية & دولية (@Arabaffairstv) December 17, 2018

الصورة أثارت سخرية المغريدين الذين شنوا هجوما ممزوجا بالسخرية على “ابن زايد” و”آل الشيخ”، ناعتين إياهم بـ”المساطيل”، في حين لجأ آخرون بوصف “ابن زايد” بحارس الشاليهات.

بن زايد (بهذا الشورت والقبعة)

شكله ،، حارس شاليهات 😂😂 — رؤؤؤؤيتي2031 (@tab0o0o0o) December 17, 2018