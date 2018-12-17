“شاهد” صورة حديثة لـِ”شيطان العرب” بملابس أثارت سخرية المغردين.. هكذا وصفوه
نشر المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ صورة تجمعه مع ول عهد أبو ظبي محمد بن زايد وهما يحملان كأس دوري الامير محمد بن سلمان.
ووفقا للصورة التي تداولها المغردون بكثافة وأثارت سخريتهم، فقد ظهر “ابن زايد” بمظهر مثير للسخرية، مرتديا “شورت وفانيلة وكاب”، مما دفع أحدهم بوصفهم “شياطين الإنس”.
الصورة أثارت سخرية المغريدين الذين شنوا هجوما ممزوجا بالسخرية على “ابن زايد” و”آل الشيخ”، ناعتين إياهم بـ”المساطيل”، في حين لجأ آخرون بوصف “ابن زايد” بحارس الشاليهات.
شيطــــانين رجيمين حقيريـــــن في صورة تذكاريـــة شيطانية….ويبقى شيطان أبوظبي أخطر الشياطـــين..فهو زعيم الشياطين..