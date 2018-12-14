مصلون يضربون خطيب الجمعة وينزلونه بالقوة عن المنبر.. هذا ما قاله عن النساء العاريات!

في واقعة أثارت جدلا واسعا تعرض إمام مسجد في السودان بحسب مانقله نشطاء، لاعتداء عنيف من قبل المصلين الذين انهالوا عليه بالركل والضرب وإنزاله من فوق المنبر بالقوة أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد أم درمان.

وبحسب شهود العيان الذين نقلت عنهم وسائل إعلام سودانية، قام المصلون عقب ضرب وركل الخطيب باستبداله بآخر ليكمل الصلاة، عقب المشاجرة التي أنهت خطبة الجمعة للخطيب الأول.

وكان الإمام قد حاول التبرير للحكومة مرجعا موجة الغلاء والتردي في الخدمات الماثل إلى ابتعاد المواطن السوداني عن ربه وتبرج البنات في الشوارع وأكل الربا، مشددا على أن الخروج على الحاكم حرام شرعا.

ودعا الإمام المصلين في الخطبة إلى إزالة الخطايا من الطرقات عبر أمر البنات الكاسيات العاريات بارتداء اللبس الشرعي.

وبحسب روايات بعض المصلين التي تم تداولها، عندما وصل الإمام في خطبته إلى هذه النقطة علت اعتراضات المصلين الاحتجاجية التي سرعان ما شجعت بعض الشباب الموجودين داخل المسجد بالتوجه إلى المنبر ومقاطعة الخطبة، مطالبين منه النزول وعدم إكمال الصلاة، غير أنه رفض في بادئ الأمر النزول ، ما دفعهم إلى جره من المنبر والدفع به إلى خارج المسجد، حيث تعرض إلى الركل والضرب من قبل بعض المصلين وذكر بعض المصلين أن رجلا آخر أكمل الصلاة.

كما قامت مظاهرات محدودة في بعض أحياء الخرطوم بينها بري والشجرة اليوم ، الجمعة احتجاجا على غلاء الأسعاربسبب فشل السياسات الاقتصادية.