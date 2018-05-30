تكريسا لدور المرأة وتنفيذا لسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الهادفة لإدخال المرأة في شتى المجالات بهدف تبييض صفحته لدى الغرب ومنظمات حقوق الإنسان، أعلنت إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام في مكة المكرمة عن إطلاق عربات نقل كهربائية تقودها النساء؛ لخدمة كبار السن من النساء من زائرات ومعتمرات بيت الله الحرام وذلك لأول مرة في تاريخ الحرم.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل برئاسة شؤون الحرمين صالح هوساوي، إن هذه الخدمة التي دشنت للمرة الأولى تتضمن 120 رحلة يوميا.

وأضاف في حديثه لصحيفة “سبق” السعودية أن العمل بهذه الخدمة يتم من خلال 3 ورديات؛ مدة كل منها 8 ساعات، ويمكن طلبها عن طريق التوجه لدوار الميزانين والاستفادة منها.