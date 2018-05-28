تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يوثق لمحاولة عدد من المواطنين المغاربة محاصرة سائق سيارة ورفيقته في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة “طنجة” شمال البلاد.

وظهر عدد من الشبان وهم يتهجمون على السيارة ويفتحون أبوابها بشكلٍ عنيف بينما كان السائق يحازل جاهداً الفرار من الوضع الصعب الذي حاصره.

وقالت مواقع مغربية محلية إن المواطنين اعتدوا على السائق ورفيقته لانهما كانا في وضعٍ مُخلٍّ في نهارِ رمضان، بينما راجت أخبار أخرى بأن الرجل ورفيقته كانا يأكلان في وضح النهار خلال الشهر الفضيل.

لكن حقيقة ما جرى هو ان حادثا مروريا وقع بالمكان، وقد حاول المارة منع سائق السيارة من المغادرة الى حين حضور الشرطة.

وقد استغل البعض الظرف الزمني “شهر رمضان”، حيث حاولوا ابراز أن هناك رفضاً شعبياً للأفطار في نهار الشهر الفضيل.