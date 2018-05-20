علق السياسي السوداني والأكاديمي المعروف الدكتور تاج السر عثمان، على الأزمة الدبلوماسية التي فجرها مسلسل “أبو عمر المصري” للفنان أحمد عز بين مصر والسودان، مؤكدا أن نظام “السيسي” يبحث عن بطولات ضد الإرهاب على حساب السودان من خلال “مسلسلات تافهة” تدعمها السعودية.

وقال “عثمان” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما النظام المصري:”يمعن إعلام السيسي في إساءاته المتكررة للسودان أرضا وشعبا ويبحث عن بطولات ضد الإرهاب على حساب السودان من خلال مسلسلاته التافهة”

وشدد على أن الاحتجاج الرسمي وحده لا يكفي ويجب الرد بالمثل، مضيفا: “فأنظمتهم أم الإرهاب الذي باض عندهم وفرخ ولا تزال المنطقة تجني آثاره كل يوم”

يمعن إعلام #بلحة في إساءاته المتكررة للسودان أرضا وشعبا ويبحث عن بطولات ضد الإرهاب على حساب السودان من خلال مسلسلاته التافهة

الاحتجاج الرسمي وحده لا يكفي يجب الرد بالمثل فأنظمتهم أم الإرهاب الذي باض عندهم وفرخ ولا تزال المنطقة تجني آثاره كل يوم — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) May 20, 2018

وعن الدعم السعودي والترويج لهذه المسلسلات عبر إعلام المملكة، قال الأكاديمي السوداني:”المفارقة أن إعلام العربية وال MBC يصطف مع إعلام #بلحة المسيء للسودان يصطفون مع مصر السيسي التي بخلت عليهم بقطرة عرق واحدة في تحالفهم في حرب اليمن وينسون أنهار الدماء التي يجود بها أبناء السودان على حدود بلادهم”

المفارقة أن إعلام العربية وال MBC يصطف مع إعلام #بلحة المسيء للسودان

يصطفون مع مصر السيسي التي بخلت عليهم بقطرة عرق واحدة في تحالفهم في حرب اليمن وينسون أنهار الدماء التي يجود بها أبناء السودان على حدود بلادهم#مصر_تحارب_السودان_في_رمضان — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) May 20, 2018

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء الماضي، السفير المصري لديها لتسلمه احتجاجا على عمل درامي مصري، يعرض خلال شهر رمضان، ويتناول وجود إرهابيين مصريين على أراضي السوادن.

وقالت الوزارة في بيان على لسان متحدثها الرسمي، قريب الله الخضر أمس، السبت، إنها استدعت السفير المصري بالخرطوم، وأبلغت سفارته احتجاجا رسميا، كما سلمت مذكرة بذلك لسلطات بلده”.

والاحتجاج مقدم ضد المسلسل الدرامي “أبو عمر المصري”، الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل المصري أحمد عز، وذكرت الوزارة فيه أن المسلسل عكس “إصرار البعض علي اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان”.

أوضحت الوزارة أن المسلسل سعى لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحا لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية، التي تعد رمزا سياديا لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول علي موافقة من السلطات السودانية المختصة.