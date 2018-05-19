أعلنت جماعة الحوثيين اليوم، السبت، أن القوة الصاروخية التابعة لها، استهدفت رادرات سعودية جنوب غربي المملكة.

وقالت قناة “المسيرة” الموالية للجماعة، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا، تجاه موقع للردارات السعودية في عسير.

وتابعت “نجحت القوة الصاروخية في قصف لواء الرادرات السعودي في خميس مشيط، بصاروخ من طراز بدر 1 الباليستي”.

وأصدر التحالف بيانا رسميا في وقت لاحق عن الصاروخ، أعلن فيه المتحدث باسم التحالف عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين كانا متجهان إلى خميس مشيط.

وأوضح أن أحد الصواريخ اعترضته الدفاعات الجوية، والآخر سقط في منطقة صحراوية.

وقال المتحدث: “هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الحوثيين بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممي (2216) ، (2231) بهدف تهديد أمن السعودية”.