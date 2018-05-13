عاد الكاتب السعودي “المتصهين” محمد آل الشيخ لمهاجمة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، واصفا إياها بأنها منظمة إرهابية تستغل الفلسطينيين لتنفيذ أجندات خاصة.. حسب زعمه.

ودون “آل الشيخ” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:” الغزاويون يعانون وليس لهم اي حل الا اذا تخلصوا من حماس الارهابية المتأسلمة”

وتابع كاشفا عن وجه القبيح المتماشي مع سياسات “ابن سلمان” الجديدة:”فهذه المنظمة الارهابية جعلت من الفلسطينيين دروعا بشرية لتنفيذ اجندات اخونجية ارهابية”

الغزاويون يعانون وليس لهم اي حل الا اذا تخلصوا من حماس الارهابية المتأسلمة، فهذه المنظمة الارهابية جعلت من الفلسطينيين دروعا بشرية لتنفيذ اجندات اخونجية ارهابية — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) May 13, 2018

وكانت تغريدة أخرى أطلقها “آل الشيخ” أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قوله إن إيران هي العدو وليس إسرائيل.

وكتب آل الشيخ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, الجمعة الماضية جاء فيها ” لو ضربت إسرائيل إيران في عقر دارها ونشبت حرب بينهما، سأقف مع إسرائيل بعقلي و وجداني، فعدونا الاول هو إيران لا اسرائيل، وبجب ان يعرف عرب الشمال هذه الحقيقة ..”

ودخل الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين على الخط بإعادة نشر تغريدة آل الشيخ مناصرا له ومشيدا بما كتبه، حيث غرد كوهين على حسابه على “تويتر” قائلا:” “حفظ الله آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب هذه هي الأصالة التميمية المضرية الحمراء المعهودة في نجد العذية ، شكراً لك أيها الكاتب الألمعي محمد آل الشيخ نحن وأنتم في نفس الخندق كلنا “.

رأى الكاتب “بيتر هويسي” -مدير دراسات الردع الإستراتيجي في معهد ميتشل لدراسات الفضاء الجوي ـ ، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شريك جديد لإسرائيل يدعم سياستها ويتبنى نفس توجهها، مستشهدا بتصريحاته الأخيرة عن القضية الفلسطينية.

وفي هذه الإطار، يقول”هويسي” في مقال تحليلي نشرته مجلة “ذي هيل” الأمريكية، إنه عندما تم انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2009، فإنه تبنى سياسة لدعم حل الدولتين، بيد أن إسرائيل لم تقدم تنازلات كبيرة لتحقيق هذه الرؤية.

وأضاف أنه يبدو أن إسرائيل لديها ثمة شريك جديد يتبنى التوجهات نفسها، موضحة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبق أن صرح بأنه يجب على الفلسطينيين أن يقبلوا بالمفاوضات وبما عرض عليهم مرات عديدة بشأن دولة خاصة بهم أو أن يلزموا الصمت.

وصرح ابن سلمان لوسائل إعلام إسرائيلية بالقول إن القيادة الفلسطينية تفوت الفرص منذ أربعين عاما، وإنها رفضت جميع المقترحات التي كانت تقدم إليها، ولقد حان الوقت كي يقبل الفلسطينيون الاقتراحات والعروض، وإن عليهم العودة إلى طاولة المفاوضات أو فليصمتوا ويكفوا عن التذمر والشكوى