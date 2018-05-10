سخر الكاتب والمحلل السياسي المصري سامح عسكر من تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التي أعلن فيها بأن بلاده ستحصل على السلاح النووي في حال تمكنت إيران من الحصول عليه، واصفا إياه بالطفل المعجزة.

وقال “عسكر” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الطفل المعجزة #عادل_الجبير : سنمتلك قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على امتلاكها قلت: النووي للرجال وليس للنساء أيها الطفل.. للمستقلين وليس للذيول.. للعلماء لا للجهلاء.. للصناع وليس للمستهلكين.. لحكماء الدبلوماسية والتواصل وليس لحمقى السياسة الذين هبطوا على العرب من القرون الوسطى”.

الطفل المعجزة #عادل_الجبير : سنمتلك قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على امتلاكها

قلت: النووي للرجال وليس للنساء أيها الطفل.. للمستقلين وليس للذيول.. للعلماء لا للجهلاء.. للصناع وليس للمستهلكين.. لحكماء الدبلوماسية والتواصل وليس لحمقى السياسة الذين هبطوا على العرب من القرون الوسطى.. — سامح عسكر (@sameh_asker) May 9, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” القنبلة الذرية ممنوعة دوليا وأخلاقيا.. وقصة امتلاكها بحاجة لثلاثة شروط: الأول: تحدي المجتمع الدولي وبنائها بالقوة الذاتية وآل سعود ضعفاء الثاني: تقدم تكنولوجي وبنية تحتية علمية والسعودية دولة متخلفة الثالث: ضمانات دولية بعدم تهديدها لإسرائيل وهذه ممكنة لكن سلطة المملكة غير مضمونة”.

القنبلة الذرية ممنوعة دوليا وأخلاقيا.. وقصة امتلاكها بحاجة لثلاثة شروط:

الأول: تحدي المجتمع الدولي وبنائها بالقوة الذاتية وآل سعود ضعفاء

الثاني: تقدم تكنولوجي وبنية تحتية علمية والسعودية دولة متخلفة

الثالث: ضمانات دولية بعدم تهديدها لإسرائيل وهذه ممكنة لكن سلطة المملكة غير مضمونة — سامح عسكر (@sameh_asker) May 9, 2018

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد أعلن الأربعاء، أن السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك، وسط تزايد التوتر إثر إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الرياض ستقوم بتصنيع قنبلة بنفسها في حال استغلت طهران انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 لاستئناف برنامج للأسلحة النووية، قال الجبير في تصريح لشبكة “سي إن إن” الأمريكية “إذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشيء نفسه”.

وأفاد “الجبير” بأن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لحماية شعبها إذا استعادت إيران برنامجها النووي.