تزامنا مع قرب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، أقدمت السفارة على تغيير المعرف الشخصي بها على موقع التدوين المصغر “تويتر” من “usaembassyisrael” إلى “usaembassyjlm” أي القدس “جيروزاليم”.

وقالت السفارة في تدوينة لها أنه تم تغيير المعرف الخاص بها على “تويتر” إلى ” usaembassyjlm”.

הנה זה קורה: שם המשתמש של הטוויטר שלנו שונה ל- @usembassyjlm יהיו עוד שינויים בדף הטוויטר בשבוע הקרוב.@usembassyjlm :U.S. Embassy Twitter handle has been changed to pic.twitter.com/XwuA7XnCAh

— USEmbassyTelAviv (@usembassyjlm) May 7, 2018