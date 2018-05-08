تزامنا مع قرب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، أقدمت السفارة على تغيير المعرف الشخصي بها على موقع التدوين المصغر “تويتر” من “usaembassyisrael” إلى “usaembassyjlm” أي القدس “جيروزاليم”.

وقالت السفارة في تدوينة لها أنه تم تغيير المعرف الخاص بها على “تويتر” إلى ” usaembassyjlm”.

הנה זה קורה: שם המשתמש של הטוויטר שלנו שונה ל- @usembassyjlm יהיו עוד שינויים בדף הטוויטר בשבוע הקרוב.@usembassyjlm :U.S. Embassy Twitter handle has been changed to pic.twitter.com/XwuA7XnCAh — USEmbassyTelAviv (@usembassyjlm) May 7, 2018

وتزامن ذلك مع مسارعة بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس, إلى نصب علامات مرورية تبين الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية الذي من المقرر نقلها الأسبوع المقبل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وثبت عمال اللافتات المكتوبة بالإنكليزية والعبرية والعربية في شوارع تؤدي إلى مبنى القنصلية الأميركية في جنوب القدس، والتي ستصبح مقر السفارة بعد نقلها رسميا من تل أبيب في 14 أيار/مايو، اليوم الذي يوافق الذكرى السبعين لتأسيس دولة إسرائيل.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لن يحضر افتتاح السفارة الأميركية في القدس.

وأعلن “ترامب”، عن وفد رئاسي لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس برئاسة نائب وزير الخارجية جون سوليفان.

والوفد يتضمن 6 شخصيات من بينها السفير الأمريكي في إسرائيل وإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر ومساعده لشؤون المفاوضات الدولية.