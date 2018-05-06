تحديد عدد ركعات صلاة التراويح في الأردن بعشرين ركعة

أثار تحديدُ وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر أبو البصل، عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بـ20 ركعة، موجةً من التعليقات بين النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بين مؤيدٍ لقرار ومنتقدٍ له.

وبحسب تعميم وزير الأوقاف الأردنيّ فإنه “تقرر الالتزام بأداء صلاة التراويح “عشرين ركعة” مع ضرورة التأكيد على أن هذه العبادة الجليلة ينبغي لها التبكير إلى المساجد وعدم تضييع صلاة العشاء في الجماعة الأولى”.

وأضاف الوزير أبو البصل في تعمميه أن هذه الخطوة تأتي “عملا على إحياء سنة الخلفاء الراشدين في العبادات وتفعيلا لدور أداء سنة التراويح في المساجد وسنة قيام الليل”، داعيا الأئمة إلى التخفيف على المصلين خلال الشهر الفضيل في القراءة بصلاة التراويح”.

وطالب بعض المغردين الأردنيين على موقع “تويتر” وزير الاوقاف بالتراجع عن قراره، الذي اعتبروه منفراً للناس.بحسب قولهم

وزير الاوقاف فرض ع المصلين صلاة التراويح ب ٢٠ ركعة!

والله لا سيدنا ابو بكر ولا سيدنا عمر ولا الصحابة الكرام فرضوها وقالوا انها ٢٠ ركعة !!

من وين اطلعتلنا بهالقانون يا معاليك!!

ارجع عن فتواك وقانونك ولا تنفر الناس من نافلة محببه لهم يحيوا بها ليالي رمضان المبارك — Qasim Ababneh  🇯🇴 (@qasimababneh71) ٦ مايو ٢٠١٨

هل هناك ضرورة لالزام ائمة المساجد بالصلاة 20 ركعة في صلاة التراويح !؟

وزير الاوقاف يطالبهم بالتخفيف على المصلين بعدم الاطالة بالقراءة وبنفس الوقت يجبرهم على الالتزام ب 20 ركعة !!!.#الاردن — زياد عبابنة (@ZiadAbabneh) ٢ مايو ٢٠١٨

هل صحيح ان تحديد صلاة التراويح ب20 ركعة،،ليتم بعد ذلك الى اغلاق المسجد ومن ثم لمنع الاعتكاف في #الاردن — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس (@fatimaalwahsh) ٤ مايو ٢٠١٨