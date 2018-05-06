في سابقة جديدة ولأول مرة أعلنت السفارة الإسرائيلية بمصر، أنها ستحتفل بعد غد الثلاثاء، بالعيد الـ 70 للاستقلال” المزعوم (ذكرى النكبة)، في فندق ضخم بالقاهرة وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

وبحسب مجلة “روزاليوسف” وجهت السفارة الإسرائيلية في القاهرة الدعوات لمئات الشخصيات الرسمية في مصر بما فيهم وزراء وبرلمانيين وسفراء ورجال اعمال وشخصيات ثقافية وصحافيين، لحضور الحفل الذي سيقام في فندق “ريتز كارلتون” الفخم في قلب القاهرة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن مسؤولين مصريين حاولوا اقناع السفارة الإسرائيلية في مصر بالعدول عن إقامة الحفل، بسبب الأمن، إلا أن هذه المصادر أكدت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت الاستجابة للمطالب المصرية.

ونشرت المجلة المصرية صورة للدعوة التي وزعتها السفارة الإسرائيلية يظهر خلالها موعد ومكان إقامة الاحتفال وكذلك نشرت صورة للسفير الإسرائيلي في القاهرة ديفيد جوبرين، الأمر الذي فسرته مصادر إسرائيلية على أن الهدف من ذلك التحريض على الحفل والإيحاء باستهدافه.

وجاء في نص الدعوة: “يسر سفير دولة إسرائيل د. دافيد جوفرين أن يدعوكم لصحبته خلال الاحتفال بالعيد السنوى الـ70 لاستقلال دولة إسرائيل.. وذلك يوم الثلاثاء 8 مايو 2018 في تمام الساعة السادسة مساء، بقاعة ألف ليلة وليلة بفندق ريتز كارلتون بالقاهرة. الحضور بالملابس الرسمية”.

وقالت مصادر عبرية إن الشيف الإسرائيلي الشهير بن أديريت سيسافر مساء اليوم إلى القاهرة برفقة اثنين من مساعديه لإعداد اطباق الضيافة للمدعوين.

وبسبب الأحداث التي شهدتها مصر في السنوات الماضية والإطاحة بنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك، تجنب الدبلوماسيون الإسرائيليون إحياء أي مناسبات لا سيما بعد اقتحام الجماهير الغاضبة مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وقبل عامين فقط تم تعيين سفير إسرائيل جديد في القاهرة هو الدكتور ديفيد جوبرين.