بعد أيّام من إعلانها عن تقديمها برنامجاً في شهر رمضان، نشرت الراقصة المصرية “سما المصري”، البرومو الترويجي لبرنامجها الذي يحمل اسم “أهل العلم”.

وظهرت “سما” خلال البرومو الذي نشرته على قناتها الرسمية على “يوتيوب” وهي ترتدي الحجاب وقالت خلاله: “برنامجنا جديد وغريب عليّ وعليكوا، وتابعت: “وفوق كل ذي علم عليم”. وأضافت: “ليه بتحكموا على الموضوع قبل ما تشفوه، وأنا متأكدة إنه هيعجبكم”.

وختمت البرومو: “لا حياء في العلم لا حياء في الدين، وانتظرونا في رمضان برنامج أهل العلم”.

ولم تحدد سما المصري هل سيتم إذاعته على قناة فضائية أم قناتها على اليوتيوب.

يشار الى أن سما المصري كانت قد أعلنت العام الماضي، أنها ستقدم برنامجاً دينياً في شهر رمضان الفائت، وهو ما اثار ضجةً كبيرة، وانتقادات حادة لها.

وقبل ايام فاجأت الراقصة المصرية فيفي عبده، متابعيها بإعلانها أنها ستقدم برنامجا “دينياً واجتماعياً” سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل، لم تكشف المزيد عن تفاصيله.

وأطلت فيفي عبده على جمهورها، من خلال فيديو مصور في دبي، عبر حسابها الرسمي على موقع “فيس بوك”، وظهرت فيه بصدرٍ عارٍ، واشارت الى ان هذا البرنامج جديد بالنسبة لها ولم تقم بتقديمه من قَبل.

وقالت إنها ستقوم بعد لشهر رمضان بتصوير مسلسل كوميدي بين مصر وأمريكا.