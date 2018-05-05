شن السياسي اليمني البارز والدبلوماسي السابق الدكتور عادل باشراحيل، هجوما عنيفا على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعد محاولة الأخير تبرير الاحتلال الإماراتي لجزيرة “سقطرى” اليمنية وسيطرت قواتها على المنشآت الحيوية بالجزيرة قبل أيام.

وحاول “قرقاش” بالأمس تبرير الممارسات الإماراتية على أرض جزيرة “سقطري” اليمنية (التي وصفها الكثيرون بأنها احتلال صريح)، بقوله إن الإمارات لها علاقات تاريخية وأسرية هناك.

ورد “باشراحيل” على تصريحات “قرقاش” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أرفق بها صورة قديمة تظهر طرد القوات الإيرانية للمواطنين الإماراتيين من جزيرة “أبو موسى” بعد احتلالها عام 1992.

ودون تعليقا على الصورة ما نصه:”الى الصعلوك الفارسي قرقاش عليك تذكر هذه الصورة ايها الفارسي الحقير الملعون! غدا سوف يطردكم الشعب اليمني من سقطرى واليمن كلها طال الزمن او قصر حتما سترحلون بل وأنتم صاغرون”

وتابع هجومه العنيف على “عيال زايد”:”ولا نريد ولن نحتاج بعد اليوم الى دراهمكم الإماراتية المشبوهة المدنسه بايرادات العاهرات وغسيل الاموال والربا”

الى الصعلوك الفارسي قرقاش عليك تذكر هذه الصورة ايها الفارسي الحقير الملعون!

غدا سوف يطردكم الشعب اليمني من سقطرى واليمن كلها طال الزمن او قصر حتما سترحلون بل وأنتم صاغرون ولا نريد ولن نحتاج بعد اليوم الى دراهمكم الاماراتيه المشبوهة المدنسه بايرادات العاهرات وغسيل الاموال والربا pic.twitter.com/MXCrSG35UY — د. عادل باشراحيل (@DrAdel1950) May 5, 2018

وكانت الإمارات أرسلت اليومين الماضيين قوة عسكرية، سيطرت على أبرز المرافق السيادية في الجزيرة، كرد على زيارة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء إليها وبقائه فيها عدة أيام من أجل افتتاح عدد من المشاريع التنموية.

ودون “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) محاولا تبرير هذا التدخل السافر:”إكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها”

وتابع: “وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في إستقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم.”

وتجاهلت الإمارات كل نداءات حكومة “هادي” وكذلك المساعي السعودية، وأرسلت خامس طائرة عسكرية إلى جزيرة “سقطرى” اليمنية التي فرضت سيطرتها عليها قبل أيام.

وذكر مصدر حكومي يمني فضل عدم الكشف عن هويته، أن طائرة عسكرية إماراتية خامسة على متنها 4 عربات عسكرية، حطت في مطار جزيرة سقطرى اليمنية كما جاء على وكالة “الأناضول”.