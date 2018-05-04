بنظرة استعلائية وإهانة للسعودية، تعمد مستشار ولي عهد أبو ظبي تصغير المملكة وإظهار بلاده بأنها متفوقة عليها، متسائلا حول إن كانت الجديدة في عهد ستتمكن من منافسة ، الأمر الذي أغضب السعوديين.

 

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التقيت اليوم ب10 دبلوماسين من دولة أوروبية للحديث عن: أزمة قطر إيران اليمن انتخابات العراق ما يجري في السعودية وصعود نجم الإمارات اقليميا. أهم سؤال: كيف حافظت وتحافظ الإمارات على استقرارها وازدهارها في منطقة مليئة بالتوترات وهل تشعر الإمارات ان السعودية الجديدة ستنافسها مستقبلا؟”.

وعلى الرغم من العلاقات المميزة التي تجمع بين وليي عهد أبو ظبي والرياض، إلا أن التغريدة أثارت غضب العديد من المغردين السعوديين، خاصة الذي يضعون صورة “ابن سلمان” ووالده الملك سلمان على معرفاتهم.

 

وقد أبدى المغردون استنكارهم لمثل هذا الطرح، مؤكدين أنه لولا محبتهم للأمارات لردوا عليه بما يستحق، في حين زعم آخرون بأنه في حال نجحت رؤية “المملكة 2030” التي يتبناها “ابن سلمان” فإن الإمارات ستكون في خبر كان، على حد قولهم.

 