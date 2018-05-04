بنظرة استعلائية وإهانة للسعودية، تعمد مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله تصغير المملكة وإظهار بلاده بأنها متفوقة عليها، متسائلا حول إن كانت السعودية الجديدة في عهد محمد بن سلمان ستتمكن من منافسة الإمارات، الأمر الذي أغضب السعوديين.

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التقيت اليوم ب10 دبلوماسين من دولة أوروبية للحديث عن: أزمة قطر إيران اليمن انتخابات العراق ما يجري في السعودية وصعود نجم الإمارات اقليميا. أهم سؤال: كيف حافظت وتحافظ الإمارات على استقرارها وازدهارها في منطقة مليئة بالتوترات وهل تشعر الإمارات ان السعودية الجديدة ستنافسها مستقبلا؟”.

التقيت اليوم ب10 دبلوماسين من دولة أوروبية للحديث عن: أزمة قطر إيران اليمن انتخابات العراق ما يجري في السعودية وصعود نجم الإمارات اقليميا. أهم سؤال: كيف حافظت وتحافظ الإمارات على استقرارها وازدهارها في منطقة مليئة بالتوترات وهل تشعر الإمارات ان السعودية الجديدة ستنافسها مستقبلا؟ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ٣ مايو ٢٠١٨

وعلى الرغم من العلاقات المميزة التي تجمع بين وليي عهد أبو ظبي والرياض، إلا أن التغريدة أثارت غضب العديد من المغردين السعوديين، خاصة الذي يضعون صورة “ابن سلمان” ووالده الملك سلمان على معرفاتهم.

وقد أبدى المغردون استنكارهم لمثل هذا الطرح، مؤكدين أنه لولا محبتهم للأمارات لردوا عليه بما يستحق، في حين زعم آخرون بأنه في حال نجحت رؤية “المملكة 2030” التي يتبناها “ابن سلمان” فإن الإمارات ستكون في خبر كان، على حد قولهم.

الله يصلح حالك بس

لولا محبتنا لاهل الامارات وشيوخها ردينا عليك ،السعودية ليست بجديدة فلها ثقلها منذ تأسيسها ومايحدث حالياً إمتدادلذلك وتأكد إن ذلك مقولة القادة والساسه لدينا الإشكالية العشرة دبلوماسيين لايكونونون بس سكرتير ثالث وتحت فهم حدثاء بالسعودية وبمن التقى بهم ؟تنافس قال! — محمد العجمي (@mohammed_alswed) ٣ مايو ٢٠١٨

إذا نجحت رؤية ٢٠٣٠ بمشاريعها العملاقة ستكون الإمارات من الماضي . — مغترب #الله_أكبر🇸🇦 (@Magtareib) ٣ مايو ٢٠١٨

مافي اي مقارنة بين الامارات والسعودية ابدااااا وش التأثير اللي عندكم خارج بلدكم ؟؟؟؟؟؟؟اقتصاديااا اصغر حتى من المدينة المنورة نفسها مافي اي وجه مقارنة لا تضحك على نفسك — different (@AlwadanySs) ٣ مايو ٢٠١٨

قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر — scarface 🔜🔙 (@colohio) ٣ مايو ٢٠١٨

ههههههههههههه ستنافسها من أنتم بدون السعودية ؟ 😂 — سعد (@ISSHA1898) ٤ مايو ٢٠١٨

كم كلمة قالت لصاحبها دعني يااستاذعبدالخالق ومااسباب خوفك من التنافس المبني على الشرف وصدق النوايااتمنى عدم زراعة الشك في طريق العمل الصالح — alrahaal (@alrrahaal) ٣ مايو ٢٠١٨