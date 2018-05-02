استهجن محلل فلسطيني، تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة، حول القضية الفلسطينية، مشيراً ان ابن سلمان “سكت دهراً ونطق عهراً”.

وأضاف المحلل أحمد العملة في حوار تلفزيوني، أن الأمة العربية في خطر ما دام آل سعود يسيطرون على الحكم في المملكة العربية السعودية.

وأشار أن ما دفعه السعوديون للفلسطينيين لا يتجاوز 1% مما تم دفعه لإسرائيل من خلال الصفقات التي عقدت في أمريكا، والتي تعود بالفائدة على إسرائيل.

وتابع قائلاً:” ابن سلمان يقول أنه لا مانع من قيام دولة لليهود في فلسطين وأنا أقول له لماذا لا تعترف بحق اليهود في المدينة المنورة”.

وقال:” نحن صمتنا 50 عاما ونقول إن السعودية تُحكم بالزهايمر واليوم نقول ما أهون أيام الزهايمر، الزهايمر أهون من الدب الهائج”.

وحول تصريحات ابن سلمان بشأن إيران، أكد العملة أن من يكتب لابن سلمان ونتنياهو أحاديثهم الصحفية نفس الكاتب ولا يختلفان في المصطلحات والكلمات.

في وقت سابق، صرح الأمير السعودي محمد بن سلمان في لقاء مع منظمات يهودية في نيويورك، أن القضية الفلسطينية لا تقع في صلب اهتمام السعودية.

وأضاف أن على الفلسطينيين بقبول ما يُعرض عليهم (بالإشارة لصفقة القرن) أو يتوقفوا عن الشكوى والتذمر.

وتواترت في الأشهر الأخيرة تقارير عن دعم سعودي لما يوصف إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي خطة توشك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إعلانها، وتتضمن مقترحا لتسوية وفق الرؤية الإسرائيلية، ويشمل ذلك دولة فلسطينية على مساحة محدودة من الضفة الغربية دون القدس المحتلة.