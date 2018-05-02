شن الإعلامي التونسي والمذيع بقناة “الحوار” صالح الأزرق هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على إثر ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مطالبته خلال اجتماعه مع قيادات يهودية في نيويورك للفلسطينيين بأن يقبلوا “صفقة القرن” وإلا فليخرسوا ويكفوا عن التذمر.

وقال “الأزرق” خلال تقديمه برنامجه “الرأي الحر” وهو يستعرض ما أوردته وسائل الإعلام عن تصريحات “ابن سلمان”:”هل تصدقوا أن يقول زعيم بلاد الحرمين أو الزعيم المنتظر على كل حال مثل هذا الكلام؟”، مطالبا السعوديين بأن يكذبوا هذه التصريحات ويقدموها للمحاكم إن كانوا صادقين.

وأضاف معلقا على الأمر: “بعض العرب تعبوا من القضية الفلسطينية وكأنهم يحملونها على أكتافهم”، مردفا: “لكن ولله الحمد أن القضية الفلسطينية ليست موكولة لابن سلمان أو غيره..كل الأمة مسؤولة عنها”.

وختم قائلا:”لو كان الامر بيد ابن سلمان لبيعت القضايا وأولها القدس”.

مذيع تونسي يجلد محمد بن سلمان:

الحمدلله أن قضايا الأمة ليست بيد محمد بن سلمان وإلا لبيعت كل القضايا وأولها #القدس pic.twitter.com/rWUae4J4jb — نحو الحرية (@hureyaksa) ١ مايو ٢٠١٨

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وجه انتقادات حادة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا: ” يجب أن تأخذ القيادة الفلسطينية المقترحات التي تحصل عليها من الولايات المتحدة أو فليخرسوا”.

وفقا لتقرير نشره axios نقلا عن ثلاثة مصادر -إسرائيلية وأميركية- تم إطلاعهم على الاجتماع، فإن ولي العهد السعودي قال في لقاء مغلق مع رؤساء المنظمات اليهودية في نيويورك: “في العقود القليلة الماضية ، أهدرت القيادة الفلسطينية الفرصة بعد الأخرى ورفضت جميع مقترحات السلام التي حصلت عليها. لقد حان الوقت أن يأخذ الفلسطينيون المقترحات ويوافقون على القدوم إلى طاولة المفاوضات أو فليخرسوا ويتوقفوا عن الشكوى. ”

كما أوضح بن سلمان أن القضية الفلسطينية ليست أولوية قصوى للحكومة السعودية أو للرأي العام السعودي، قائلا: “السعودية لديها قضايا أكثر أهمية وإلحاحاً للتعامل معها مثل مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة”.

ولفت ولي العهد السعودية إلى” أنه من أجل أن تقوم المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، سيكون هناك تقدما كبيرا في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية”.

وأشار الموقع إلى أنه وفقا للمصادر التي نقلت التصريحات فإن الحضور صُدموا عندما سمعوا تصريحات ولي العهد السعودي حول القضية الفلسطينية. وقال أحد المصادر “سقط المستمعون حرفيا من على مقاعدهم”.